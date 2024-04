Xbox заявляє про повернення культової серії Call of Duty з новим сюжетом про війну в Перській затоці

Авторитетний інсайдер, головний редактор інформаційного порталу про ігри Insider Gaming Том Хендерсон розповів, що інформація, яка з’явилася в Мережі, про презентацію нових ігор для Xbox у червні, відповідає дійсності.

Хендерсон уточнив, що нові ігри франшизи Call of Duty і кілька інших проєктів будуть представлені 9 червня. За його словами, Microsoft представить Call of Duty: Black Ops Gulf War про війну в Перській затоці 1990-1991 років, проєкт Gears of War 6, а також розкриє дати виходу на ринок нових авіасимуляторів Microsoft Flight Simulator 2024, RPG Avowed і гру Indiana Jones and the Great Circle.

Крім того, інсайдер розповів, що 9 червня Microsoft розкриє інформацію про розширення ігрової бібліотеки та підписки Xbox Game Pass іграми від Activision Blizzard, включно із серією Call of Duty.