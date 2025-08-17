Новый дорожный знак с пометкой «2+»: что он означает и почему украинцам стоит о нем знать?

Во время поездок за границу украинские водители могут встретить незнакомые дорожные знаки. Одним из таких является синий знак с изображением автомобиля и пометкой «2+». Он указывает на специальные полосы движения, имеющие особое назначение. Знание этого знака поможет не только избежать штрафов, но и более эффективно планировать маршрут в странах, где он распространен.

Полосы для совместных поездок: что это и где они есть?

Знак с символом «2+» (или иногда «3+») обозначает полосы, предназначенные для транспортных средств с высокой заполняемостью. Это означает, что по этой полосе могут двигаться только автомобили, в которых находится не менее двух или трех человек, в зависимости от местных правил. Основная цель таких полос — стимулировать совместные поездки (карпулинг), что позволяет уменьшить количество автомобилей на дороге и, как следствие, бороться с пробками в часы пик.

Эти полосы помогают не только разгрузить трафик, но и уменьшить уровень вредных выбросов в атмосферу. Вместо нескольких автомобилей, в которых едет по одному водителю, одна машина с пассажирами помогает экономить пространство и топливо. Такой подход популярен во многих странах Европы, а также в США и Канаде. В дополнение к знаку, полосы могут быть обозначены специальной разметкой, например, белым ромбом на асфальте, что дополнительно указывает на их особое назначение.

Кто может пользоваться полосой: правила и исключения

Право пользоваться полосой для совместного движения имеют не только водители с пассажирами. Существует ряд исключений, установленных местными властями:

Автобусы и такси, которые перевозят людей, могут пользоваться этой полосой без ограничений по количеству пассажиров.

Мотоциклы и двухколесный транспорт, как правило, также имеют право движения по этой полосе, независимо от количества людей на борту.

Машины экстренных служб (полиция, скорая помощь, пожарная служба), конечно, имеют приоритет и могут пользоваться любой полосой для выполнения задач.

В некоторых странах доступ к этим полосам разрешен также автомобилям с низким уровнем выбросов или электрическим транспортным средствам, как дополнительный стимул для экологически чистого транспорта.

Правила действия знака могут отличаться: где-то они работают круглосуточно, а где-то — только в определенные часы, например, утром и вечером, когда пробки самые сильные. За движение по такой полосе без надлежащего количества пассажиров можно получить немалый штраф. Поэтому знание подобных правил — это важный элемент подготовки к поездкам за границу.