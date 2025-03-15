Прощавай «Годзілла»: Nissan GT-R знімають з виробництва

У людському розумінні 18 років – це початок життя, а в автомобільному – дуже великий вік. У віці «повноліття» скоро піде на пенсію великий і жахливий Nissan GT-R. Цей спорткар змінив наше уявлення про швидкі та відносно дешеві автомобілі. Це був спортивний автомобіль самоповаги та самозамилування. Спортивний автомобіль, який назавжди увійде в історію світової автомобільної промисловості. Це Nissan GT-R покоління R35.

За 18 років Nissan GT-R R35 жодного разу не був замінений на конвеєрі, але зазнав кількох оновлень – у 2010, 2016 і 2023 роках, кожне з яких приносило мінімальні зміни в екстер’єрі та інтер’єрі, але пропонувало безліч технічних інновацій. У результаті до кінця виробництва родстера потужність двигуна була збільшена з 480 к.с. в оригінальній версії до 570 к.с., а в деяких спеціальних версіях – таких як Nismo і Track Edition – до 600 к.с.

Історія «Годзілли» могла б продовжитися, але …. 2021 року модель було знято з продажу в Австралії та Новій Зеландії через нові вимоги до безпеки під час бокового удару. Поставки в Європу і Велику Британію також було припинено в березні 2022 року через невідповідність новим нормам щодо шуму.

Поки спорткар був знятий з виробництва, компанія випустила низку спеціальних видань, але про майбутнє легендарної моделі зробила лише туманні заяви. Схоже, вони хочуть створити нове покоління «Годзілли», але фінансове становище автовиробника далеко не завжди дозволяє створювати нові спорткари.

Навіть якщо GT-R продовжить своє існування, він уже не буде таким, як колись: у кращому разі купе наступного покоління стане гібридом, а в гіршому – електромобілем. Це явно не те, чого очікують ентузіасти.