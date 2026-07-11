Audi визнала помилку із сенсорними панелями — повертає фізичні кнопки

Audi готує масштабні зміни в оформленні інтер’єрів своїх моделей: компанія скорочує кількість дисплеїв і повертає звичні фізичні кнопки. Як розповів технічний директор бренду Рувен Мор в інтерв’ю австрійському виданню GoAuto, найближчими двома роками Audi пересуватиме концепцію оформлення салонів у бік більш традиційного дизайну.

Нова філософія — Radical Next Audi

Новий підхід отримав назву Radical Next Audi і впроваджуватиметься поступово, починаючи з наступного покоління моделей. У Audi роблять ставку на якісні матеріали, продуману ергономіку та тактильні кнопки замість сенсорних панелей.

За словами Мора, компанія також відмовляється від імітації матеріалів в обробці салону: якщо елемент виглядає як метал, він і має бути виготовлений з металу.

Які моделі отримають зміни першими

Насамперед оновлення торкнуться серійного спорткара на базі концепту Concept C, суперкара Nuvolari, електричного кросовера Q7 e-tron, а також седана й універсала A4 e-tron. Втім, найближчі Audi Q7 та Q9, які дебютують протягом кількох наступних років, ще збережуть нинішню концепцію салону з великими дисплеями — хоча саме в них уже можуть з’явитися перші ознаки нового підходу, зокрема декоративні вставки з натурального сланцю.

У компанії пояснюють переосмислення інтер’єрів одразу кількома факторами: виробникам доводиться оптимізувати витрати через масштабні інвестиції в електромобілі та технології автономного водіння, а запити клієнтів у Китаї, Європі та Північній Америці суттєво різняться. Раніше Audi відмовилася від фірмового поворотного контролера мультимедійної системи MMI, який роками був однією з характерних рис бренду, натомість перенісши практично всі функції автомобіля на сенсорні екрани.

Подібні зміни спостерігаються і в інших виробників. Наприклад, Mercedes-Benz оновив S-класу, додавши більше кнопок і важелів на кермі у відповідь на запити клієнтів повернути фізичні органи керування, зокрема коліщатко регулювання гучності аудіосистеми. Скорочення кількості сенсорних екранів на користь класичних кнопок дедалі частіше розглядають як ознаку втоми ринку від надмірної цифровізації салонів.