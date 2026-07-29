Авто

919 км на одному заряді: BMW показала подовжений iX3 для китайського ринку

BMW представила iX3 Long-Wheelbase із запасом ходу 919 км за циклом CLTC. Електрокросовер на 800-вольтовій платформі Neue Klasse додає 400 км за 10 хвилин зарядки.

Автор:
Andrew Orobets
BMW iX3 Long-Wheelbase

BMW представила подовжену версію електрокросовера iX3 — Long-Wheelbase, яка отримала рекордний для моделі запас ходу до 919 кілометрів. Варто одразу уточнити: йдеться про китайський вимірювальний цикл CLTC, який є помітно оптимістичнішим за європейський WLTP, тож у реальних умовах показник буде відчутно скромнішим.

Платформа й батарея

Автомобіль побудований на новій архітектурі Neue Klasse з 800-вольтовою електричною системою та батареями, виконаними за технологією Cell-to-Pack — коли комірки інтегрують безпосередньо в корпус акумулятора, без проміжних модулів. За даними виробника, це дало на 20% вищу щільність енергії, на 30% більший запас ходу та на 30% швидше заряджання порівняно з попереднім поколінням.

BMW iX3 Long-Wheelbase

На практиці це означає, що за десять хвилин зарядки автомобіль здатен поповнити запас ходу приблизно на 400 кілометрів. Заявлена середня витрата енергії становить 13,6 кВт·год на 100 км.

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Характеристики

ПараметрЗначення
Запас ходудо 919 км (CLTC)
Витрата енергії13,6 кВт·год / 100 км
Потужність477 к. с. (351 кВт), два електромотори
Архітектура800 В, Neue Klasse, Cell-to-Pack
Довжина / ширина / висота4885 / 1895 / 1635 мм
Колісна база3005 мм

Подовжена колісна база у 3005 мм — ключова відмінність від «звичайного» iX3: такі версії створюють спеціально для Китаю, де покупці преміальних автомобілів традиційно цінують простір на задньому ряду.

Інтер’єр отримав нову мультимедійну систему BMW Panoramic iDrive із панорамною проєкцією на лобове скло у форматі 4K, яка простягається на всю ширину скла, а також 17,9-дюймовий центральний дисплей.

Коли чекати

Модель виготовлятимуть у Китаї та продаватимуть виключно на місцевому ринку. Передпродаж стартує на автосалоні в Ченду, а перші поставки клієнтам заплановані на четвертий квартал 2026 року. Ціни виробник поки не оголосив.

Гонка за тисячею кілометрів

Показник у 919 км добре ілюструє, наскільки жорсткою стала конкуренція саме на китайському ринку. Днями BYD представила флагманський седан Great Han, задньопривідна версія якого долає 1008 км за тим самим циклом CLTC — тобто вже перетнула символічну позначку в тисячу кілометрів. Щоправда, пряме порівняння тут не зовсім коректне: Great Han — це низький повнорозмірний седан завдовжки 5256 мм із батареєю на 102,3 кВт·год, тоді як iX3 є вищим і менш аеродинамічним кросовером.

Показово інше: боротьба за запас ходу дедалі більше переміщується з європейського й американського ринків саме до Китаю, де подібні цифри стали одним із головних маркетингових аргументів.

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