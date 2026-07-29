919 км на одному заряді: BMW показала подовжений iX3 для китайського ринку

BMW представила подовжену версію електрокросовера iX3 — Long-Wheelbase, яка отримала рекордний для моделі запас ходу до 919 кілометрів. Варто одразу уточнити: йдеться про китайський вимірювальний цикл CLTC, який є помітно оптимістичнішим за європейський WLTP, тож у реальних умовах показник буде відчутно скромнішим.

Платформа й батарея

Автомобіль побудований на новій архітектурі Neue Klasse з 800-вольтовою електричною системою та батареями, виконаними за технологією Cell-to-Pack — коли комірки інтегрують безпосередньо в корпус акумулятора, без проміжних модулів. За даними виробника, це дало на 20% вищу щільність енергії, на 30% більший запас ходу та на 30% швидше заряджання порівняно з попереднім поколінням.

На практиці це означає, що за десять хвилин зарядки автомобіль здатен поповнити запас ходу приблизно на 400 кілометрів. Заявлена середня витрата енергії становить 13,6 кВт·год на 100 км.

Характеристики

Параметр Значення Запас ходу до 919 км (CLTC) Витрата енергії 13,6 кВт·год / 100 км Потужність 477 к. с. (351 кВт), два електромотори Архітектура 800 В, Neue Klasse, Cell-to-Pack Довжина / ширина / висота 4885 / 1895 / 1635 мм Колісна база 3005 мм

Подовжена колісна база у 3005 мм — ключова відмінність від «звичайного» iX3: такі версії створюють спеціально для Китаю, де покупці преміальних автомобілів традиційно цінують простір на задньому ряду.

Інтер’єр отримав нову мультимедійну систему BMW Panoramic iDrive із панорамною проєкцією на лобове скло у форматі 4K, яка простягається на всю ширину скла, а також 17,9-дюймовий центральний дисплей.

Коли чекати

Модель виготовлятимуть у Китаї та продаватимуть виключно на місцевому ринку. Передпродаж стартує на автосалоні в Ченду, а перші поставки клієнтам заплановані на четвертий квартал 2026 року. Ціни виробник поки не оголосив.

Гонка за тисячею кілометрів

Показник у 919 км добре ілюструє, наскільки жорсткою стала конкуренція саме на китайському ринку. Днями BYD представила флагманський седан Great Han, задньопривідна версія якого долає 1008 км за тим самим циклом CLTC — тобто вже перетнула символічну позначку в тисячу кілометрів. Щоправда, пряме порівняння тут не зовсім коректне: Great Han — це низький повнорозмірний седан завдовжки 5256 мм із батареєю на 102,3 кВт·год, тоді як iX3 є вищим і менш аеродинамічним кросовером.

Показово інше: боротьба за запас ходу дедалі більше переміщується з європейського й американського ринків саме до Китаю, де подібні цифри стали одним із головних маркетингових аргументів.