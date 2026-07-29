BYD кидає виклик S-Class: флагман Great Han проїде 1000 км на одному заряді

Китайський автовиробник BYD представив офіційні дані про свій новий флагманський седан Great Han (Da Han) — вершину лінійки Dynasty. Головна особливість моделі — запас ходу на електротязі, що перевищує 1000 кілометрів.

У базовій задньопривідній версії седан здатний долати до 1008 км за китайським циклом CLTC. Повнопривідна модифікація з двома двигунами має дещо менший показник — близько 880 км. Живить автомобіль тягова батарея типу LFP ємністю приблизно 102,3 кВт·год, а завдяки технології Blade Battery 2.0 заявлено підтримку швидкої «флеш-зарядки».

Модель пропонують у двох варіантах силової установки. Задньопривідна версія з одним електромотором розвиває 370 кВт (496 к. с.) і розганяється до 240 км/год. Повнопривідна модифікація з двома двигунами видає 570 кВт (764 к. с.) із максимальною швидкістю до 270 км/год.

За габаритами Great Han належить до повнорозмірного класу: довжина становить 5256 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1510 мм, а колісна база сягає 3130 мм. Виробник зазначає, що седан на 66 мм довший за стандартний Mercedes-Benz S-Class. Спорядженою масою автомобіль важить від 2210 до 2505 кг залежно від комплектації. Серед оснащення — лідар і система водійських асистентів DiPilot.

Окрім повністю електричної версії, лінійка передбачає й гібридний варіант (PHEV): він поєднує 1,5-літровий турбомотор потужністю 154 к. с. з електродвигуном на 200 кВт та батареєю ємністю близько 54,5 кВт·год, що дозволяє проїжджати до 470 км лише на електриці.

Офіційну презентацію седана провели 27 липня 2026 року. Продажі Great Han планують розпочати на китайському ринку до кінця року; вартість новинки виробник поки не оголосив.