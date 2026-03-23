Volvo стала лідером серед традиційних автовиробників у розробці «розумних» авто

Аналітичне агентство S&P Global Mobility присвоїло компанії Volvo Cars найвищий, п’ятий рівень розвитку програмно-визначених автомобілів (Software-Defined Vehicles — SDV). Згідно з опублікованими даними, Volvo стала єдиним традиційним автовиробником у світі, який досяг цього показника.

Що означає п’ятий рівень SDV на практиці

Високий рівень інтеграції програмного забезпечення дозволяє компанії дистанційно оновлювати більшість електронних систем автомобіля (через технологію OTA — Over-The-Air) протягом усього періоду його експлуатації. Завдяки цьому функціоналу виробник має технічну змогу:

Впроваджувати нові алгоритми та протоколи безпеки.

Оптимізувати та підвищувати швидкість заряджання акумуляторів.

Програмно коригувати запас ходу електромобілів.

Оновлювати користувацький інтерфейс та системи допомоги водієві на основі зібраних даних.

За словами генерального директора Volvo Cars Гокана Самуельссона, досягнення цього рівня є результатом багаторічних інженерних розробок, що дає змогу оперативно перетворювати реальні експлуатаційні дані на оновлення для систем безпеки.

Апаратна платформа HuginCore™

В основі програмно-визначених автомобілів Volvo лежить базова система власної розробки під назвою HuginCore™. Вона об’єднує в єдину мережу:

Електричну архітектуру транспортного засобу;

Центральний обчислювальний комп’ютер;

Зональні контролери;

Системне програмне забезпечення.

Наразі ця архітектура є базовою для трьох актуальних моделей бренду — EX90, ES90 та EX60. Уніфікація програмного забезпечення дозволяє компанії масштабувати розроблені оновлення на весь модельний ряд, що використовує цю платформу.