Volvo стала лідером серед традиційних автовиробників у розробці «розумних» авто

Volvo Cars отримала найвищий рейтинг розробки програмно-визначених авто (SDV)

Аналітичне агентство S&P Global Mobility присвоїло компанії Volvo Cars найвищий, п’ятий рівень розвитку програмно-визначених автомобілів (Software-Defined Vehicles — SDV). Згідно з опублікованими даними, Volvo стала єдиним традиційним автовиробником у світі, який досяг цього показника.

Що означає п’ятий рівень SDV на практиці

Високий рівень інтеграції програмного забезпечення дозволяє компанії дистанційно оновлювати більшість електронних систем автомобіля (через технологію OTA — Over-The-Air) протягом усього періоду його експлуатації. Завдяки цьому функціоналу виробник має технічну змогу:

  • Впроваджувати нові алгоритми та протоколи безпеки.
  • Оптимізувати та підвищувати швидкість заряджання акумуляторів.
  • Програмно коригувати запас ходу електромобілів.
  • Оновлювати користувацький інтерфейс та системи допомоги водієві на основі зібраних даних.

За словами генерального директора Volvo Cars Гокана Самуельссона, досягнення цього рівня є результатом багаторічних інженерних розробок, що дає змогу оперативно перетворювати реальні експлуатаційні дані на оновлення для систем безпеки.

Апаратна платформа HuginCore™

В основі програмно-визначених автомобілів Volvo лежить базова система власної розробки під назвою HuginCore™. Вона об’єднує в єдину мережу:

  • Електричну архітектуру транспортного засобу;
  • Центральний обчислювальний комп’ютер;
  • Зональні контролери;
  • Системне програмне забезпечення.

Наразі ця архітектура є базовою для трьох актуальних моделей бренду — EX90, ES90 та EX60. Уніфікація програмного забезпечення дозволяє компанії масштабувати розроблені оновлення на весь модельний ряд, що використовує цю платформу.

