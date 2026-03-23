Volvo стала лідером серед традиційних автовиробників у розробці «розумних» авто

Аналітичне агентство S&P Global Mobility присвоїло компанії Volvo Cars найвищий, п’ятий рівень розвитку програмно-визначених автомобілів (Software-Defined Vehicles — SDV). Згідно з опублікованими даними, Volvo стала єдиним традиційним автовиробником у світі, який досяг цього показника.
Що означає п’ятий рівень SDV на практиці
Високий рівень інтеграції програмного забезпечення дозволяє компанії дистанційно оновлювати більшість електронних систем автомобіля (через технологію OTA — Over-The-Air) протягом усього періоду його експлуатації. Завдяки цьому функціоналу виробник має технічну змогу:
- Впроваджувати нові алгоритми та протоколи безпеки.
- Оптимізувати та підвищувати швидкість заряджання акумуляторів.
- Програмно коригувати запас ходу електромобілів.
- Оновлювати користувацький інтерфейс та системи допомоги водієві на основі зібраних даних.
За словами генерального директора Volvo Cars Гокана Самуельссона, досягнення цього рівня є результатом багаторічних інженерних розробок, що дає змогу оперативно перетворювати реальні експлуатаційні дані на оновлення для систем безпеки.
Апаратна платформа HuginCore™
В основі програмно-визначених автомобілів Volvo лежить базова система власної розробки під назвою HuginCore™. Вона об’єднує в єдину мережу:
- Електричну архітектуру транспортного засобу;
- Центральний обчислювальний комп’ютер;
- Зональні контролери;
- Системне програмне забезпечення.
Наразі ця архітектура є базовою для трьох актуальних моделей бренду — EX90, ES90 та EX60. Уніфікація програмного забезпечення дозволяє компанії масштабувати розроблені оновлення на весь модельний ряд, що використовує цю платформу.