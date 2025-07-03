Скандал із Xiaomi YU7: клієнти вимагають повернення грошей через приховані терміни очікування

Ажіотаж навколо нещодавно випущеної моделі YU7 викликав обурення багатьох клієнтів компанії. Справа в тому, що при оформленні попереднього замовлення час очікування авто досягає 60 тижнів — тобто більше року.

За даними компанії, інтерес до кросовера YU7 на ранньому етапі життєвого циклу перевищує рівень популярності седана SU7 втричі. Тільки за перші 18 годин після старту прийому заявок було заброньовано близько 240 000 штук. При цьому на початковому етапі від заявника вимагалася передоплата в розмірі $700, яка, в разі відмови від покупки, могла бути повернута протягом семи днів після оформлення замовлення.

Це і викликало гнів покупців. Відзначається, що при оформленні попереднього замовлення і внесенні передоплати не всі розуміли, що їм доведеться чекати свій новенький авто від 38 до 68 тижнів. В результаті незадоволені покупці залишили понад 400 скарг на платформі Black Cat, вимагаючи від Xiaomi повернути грошові кошти. За їхніми словами, терміни очікування висвічувалися тільки після внесення застави.

Тим часом частина клієнтів стурбована тим, що вони не зможуть скористатися податковими вирахуваннями на покупку електромобілів, які в Китаї будуть надаватися до кінця поточного року.

Зі свого боку глава Xiaomi запропонував незадоволеним клієнтам з шостої ранку 6 липня за пекінським часом до півночі 7 липня внести зміни в конфігурацію замовлених кросоверів абсолютно безкоштовно. Хоча відмовитися від авто і при цьому не втратити заставну суму, як і раніше, неможливо. А ось ті, хто оплатив пріоритетну ставку в $2800, внести зміни в комплектацію авто не зможуть, оскільки їхні авто вже підготовлені до поставок в перші тижні. Зараз, за оцінками фахівців, Xiaomi здатна щомісяця збирати по 28 000 електромобілів, причому основна їх кількість припадає на седани SU7.