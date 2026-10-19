Mercedes-Benz готує новий електричний E-Class: автомобіль помітили на Нюрбургрингу

На знаменитій трасі Нюрбургринг у Німеччині помітили замаскований прототип Mercedes-Benz. Ймовірно, компанія випробовує новий електричний E-Class, який замінить нинішній EQE.

Mercedes-Benz змінює підхід до дизайну електромобілів

Судячи зі шпигунських фотографій, німецький виробник відмовляється від незвичного обтічного кузова, характерного для електричного EQE. Натомість прототип отримав традиційніші пропорції седана з виразним капотом, окремим багажником і більш вертикальною передньою частиною.

Попри щільний камуфляж, можна розгледіти нову світлотехніку з вузькими горизонтальними задніми ліхтарями. Такий дизайн наближає електричну модель до класичного E-Class із двигуном внутрішнього згоряння.

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За інформацією автомобільного видання Carscoops, зміна зовнішності пов’язана з неоднозначним сприйняттям попередніх електромобілів Mercedes-Benz. Компанія прагне зробити наступні моделі впізнаванішими та привабливішими для традиційних покупців марки.

Що відомо про характеристики нового E-Class

Очікується, що електричний седан побудують на платформі MB.EA з 800-вольтовою архітектурою, яка забезпечує підтримку потужних зарядних станцій. За попередньою інформацією, максимальна потужність заряджання може сягати 330 кВт.

У модельній лінійці можуть з’явитися модифікації з одним або двома електродвигунами. Повнопривідні версії традиційно отримають позначення 4MATIC.

Точні характеристики акумулятора, потужність силових установок і запас ходу виробник поки не оприлюднив. Деякі автомобільні видання припускають, що найдальнобійніші модифікації зможуть долати до 1000 км за циклом WLTP, однак офіційного підтвердження цієї цифри немає.

Прем’єру електричного Mercedes-Benz E-Class очікують у 2027 році, а вихід на окремі ринки може відбутися у 2028-му. Вартість та остаточна назва новинки наразі залишаються невідомими.