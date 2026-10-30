BYD Tang EV третього покоління прибув до дилерів: 691 к. с., запас ходу 850 км і пневмопідвіска

Перші екземпляри BYD Tang EV третього покоління вже почали надходити до дилерських центрів у Китаї. Офіційна презентація новинки очікується в листопаді на автосалоні в Гуанчжоу, однак основні технічні характеристики вже відомі завдяки документам китайського Міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT). Як повідомляє CarNewsChina, новий кросовер суттєво відрізняється від попередника не лише зовнішністю, а й конструкцією.

Головною зміною став перехід на спеціалізовану платформу для електромобілів. Попередні покоління Tang EV використовували архітектуру, створену з урахуванням автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Тепер BYD повністю переглянула компонування машини, збільшила колісну базу та замінила семимісний салон просторішим п’ятимісним.

Потужність 691 к. с. та заряджання за лічені хвилини

Новий BYD Tang EV запропонують із заднім або повним приводом. Базова задньопривідна модифікація оснащена електродвигуном потужністю 300 кВт (408 к. с.), тоді як повнопривідна версія додатково отримала передній мотор на 215 кВт. Сумарна потужність двох двигунів досягає 515 кВт, або 691 к. с., а максимальна швидкість становить 250 км/год. Для порівняння, попереднє покоління мало обмеження на рівні 180 км/год.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Електромобіль оснащуватимуть літій-залізо-фосфатними акумуляторами Blade другого покоління ємністю 88,7 та 105,8 кВт·год. Залежно від модифікації заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC становитиме:

730 км — задньопривідна версія з меншою батареєю;

— задньопривідна версія з меншою батареєю; 850 км — задньопривідна версія з більшою батареєю;

— задньопривідна версія з більшою батареєю; 830 км — повнопривідна модифікація.

Водночас показники CLTC зазвичай оптимістичніші за результати європейського циклу WLTP, тому реальний запас ходу може бути помітно меншим.

Ще однією особливістю стане підтримка надшвидкого заряджання. За заявою BYD, нова високовольтна система дозволяє поповнити заряд акумулятора з 10% до 70% лише за п’ять хвилин, а до 97% — приблизно за дев’ять хвилин. Таких показників можна досягти лише за відповідних умов і з використанням сумісних потужних зарядних станцій. Незалежних результатів перевірки поки немає.

Двокамерна пневмопідвіска та новий салон

Довжина BYD Tang EV зросла до 5045 мм, ширина становить 1980 мм, а колісна база досягла 2950 мм — на 130 мм більше, ніж у попередника. Збільшені габарити дозволили зробити другий ряд просторішим: за інформацією виробника, пасажирам доступно понад метр простору для ніг. Задні сидіння також отримали електрорегулювання нахилу спинок до 130 градусів, відкидні столики та кріплення для додаткових аксесуарів.

Помітно змінилася й передня панель. Замість звичного для BYD поворотного планшета встановили широкий 30-дюймовий дисплей із горизонтальною орієнтацією. Додатково покупцям запропонують 35,4-дюймовий екран, розташований уздовж нижньої частини лобового скла. У центральній консолі передбачений навіть компактний компресорний холодильник, який може охолоджувати та підігрівати напої.

Одним із головних технічних нововведень стала підвіска DiSus-A. Вона поєднує двокамерні пневматичні елементи з адаптивними амортизаторами та дозволяє змінювати жорсткість і дорожній просвіт залежно від умов руху. Спереду встановлена незалежна двоважільна підвіска з алюмінієвими компонентами, а ззаду — п’ятиважільна конструкція.

Кросовер також отримав комплекс допомоги водієві DiPilot 300, відомий у Китаї під назвою God’s Eye B. До його складу входять лідар на даху, камери та радари, які забезпечують роботу асистентів руху автомагістралями й міськими дорогами, а також автоматичного паркування. Водночас це система допомоги водієві, а не повноцінний автопілот, що дозволяє залишати автомобіль без контролю.

Скільки коштуватиме новий BYD Tang EV

За інформацією китайських автомобільних видань, у дилерських документах уже з’явилися попередні закупівельні суми для двох задньопривідних версій із запасом ходу 850 км:

Premium — 225 000 юанів (приблизно 1,53 млн грн);

Flagship — 240 000 юанів (близько 1,63 млн грн).

Проте це внутрішні розрахункові суми для дилерів, а не офіційні роздрібні ціни. Остаточну вартість для покупців BYD поки не оголосила, як і дату початку клієнтських поставок. Ці подробиці очікуються під час листопадової презентації.

Нове покоління Tang EV має посилити позиції BYD у сегменті великих електричних кросоверів, де компанія конкурує з Tesla, Xpeng, Zeekr та іншими китайськими виробниками. Про можливий вихід моделі на український ринок офіційної інформації наразі немає.