Airbus A321XLR отримав новий двигун: вузькофюзеляжний літак наближається до рейсів Boeing 787

Десятиліттями правило в авіації було простим: чим довший маршрут, тим більший літак. Разом із розмірами росли витрати на пальне, кількість пасажирів і ризик для авіакомпанії, якій треба було продати кожне крісло на борту. Символом такого підходу став Boeing 747. Його епоха минула, але більшість найдовших рейсів успадкували широкофюзеляжні Boeing 787 та Airbus A330 і A350. Тепер ця логіка дає збій. Нові літаки не стають більшими, натомість менші вчаться літати далі.

Свіжий приклад показали 24 вересня. Pratt & Whitney і United Airlines повідомили про поставку першого літака з двигунами GTF Advantage. Дістався він Airbus A321XLR, одній з найцікавіших машин, що показують, наскільки розширилися можливості вузькофюзеляжних лайнерів.

Що змінилося в двигуні

Новий варіант GTF дає на 4–8% більше тяги під час зльоту. Крім того, він може пропрацювати на крилі вдвічі довше, перш ніж потрапить на обслуговування, ніж нинішня версія. Інженери переробили насамперед гарячу секцію, тобто частину двигуна з найважчими температурними умовами. До 2028 року на стандарт Advantage має перейти вся лінія виробництва PW1100G-JM.

Кілька відсотків тяги звучать скромно, але все змінюється, коли дивишся, на який літак їх встановлюють. За даними Airbus, A321XLR здатен пролетіти до 8700 км і перебувати в повітрі до 11 годин. У типовій двокласній компонуванні він бере близько 206–220 пасажирів, а максимум становить 244. Тобто це все ще літак з одним проходом між кріслами, чия дальність наближається до показників значно більших машин.

Втім, 8700 км це граничне значення. Реальна дальність залежить від погоди, кількості пасажирів і багажу, запасу пального та конкретної компонування салону. Тож не кожен A321XLR, завантажений вщерть, долетить майже до 9000 км за будь-яких умов. Саме тому додатковий запас потужності тут важить більше, ніж на літаку, що літає переважно на коротких маршрутах.

Коли великий літак стає завеликим

United планує використовувати A321XLR, зокрема, на лініях з Ньюарка до Люксембурга, Ібіци, Валенсії та Марселя, а також між Вашингтоном і Тулузою. Раніше міжнародну кар’єру літак має розпочати з рейсів із Вашингтона до Амстердама та Дубліна. Саме по собі це мало що пояснює, поки не порівняти місткість. Airbus A330-900 у типовій трикласній компонуванні бере приблизно 287–303 пасажири, а A321XLR може скоротити цю цифру до близько 200. Різниця здається невеликою, але для авіакомпанії, яка летить кілька разів на тиждень, це десятки непроданих крісел на кожному рейсі.

Уявімо, що між двома містами є попит на прямий переліт через Атлантику, але його не вистачає, щоб регулярно заповнювати майже 300-місний широкофюзеляжник. Раніше в авіакомпанії було небагато варіантів: піти на ризик, літати рідше або відправити пасажирів через великий хаб із пересадкою. Тепер з’являється ще один шлях: поставити на маршрут менший літак і возити людей напряму.

Airbus не випадково просуває A321XLR як машину для прямих рейсів між великими й меншими містами, що також доповнює широкофюзеляжні літаки в періоди сезонного спаду попиту або поза піковими датами. Це не означає початок кінця для A350 чи Boeing 787. На найзавантажених далекомагістральних лініях переваги більших літаків, тобто кількість місць, вантажний простір і дальність, A321XLR просто не замінить. Змінюється інше: поріг, з якого великий літак узагалі потрібен.

Революція без революційного вигляду

Найбільші зміни в авіації найближчих років можуть виглядати зовсім не так, як у фільмах про майбутнє. Повна електрифікація досі впирається в фізику накопичення енергії, тому галузь шукає виграш у решті напрямків: аеродинаміці, матеріалах, силових установках і в тому, як саме використовують літаки.

A321XLR добре ілюструє цей підхід. Візуально революції немає: це розвиток родини A320, що веде початок з 1980-х. Різниця в тому, що сучасна версія може перетнути океан і обслуговувати маршрути, для яких ще недавно природним вибором був набагато більший літак. Тому в GTF Advantage важливіші не самі відсотки тяги, а те, що вони допомагають зробити літаку, на крило якого щойно встановили нові двигуни. Найбільші далекомагістральні машини A321XLR не замінить, але може забрати в них частину маршрутів, де їхня головна перевага, величезна кількість місць, перетворювалася на проблему.