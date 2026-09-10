Китай почав масштабну перевірку якості автомобілів: порушення вже знайшли у BYD та Geely

Китай, який за кілька років перетворився на одного з головних експортерів автомобілів у світі, тепер посилює контроль за їхньою якістю. Одразу чотири державні відомства запустили річну кампанію, під час якої перевірятимуть заводи, серійні автомобілі, комплектуючі та навіть програмне забезпечення машин.

Програма стартувала 27 серпня 2026 року і триватиме щонайменше рік. До неї залучені Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР, Міністерство громадської безпеки, Міністерство екології та Державна адміністрація ринкового регулювання.

Що знайшли у BYD та Geely

Практично одночасно китайський регулятор оприлюднив результати окремої перевірки електромобілів та гібридів за 2025 рік. Серед семи моделей із виявленими невідповідностями опинилися машини двох великих виробників — BYD та Geely.

У Geely Xingyuan, відомого на частині експортних ринків як EX2, фактична колісна база перевіреного автомобіля відрізнялася від параметрів, заявлених виробником під час сертифікації. Відхилення перевищило допустимий поріг у 1%.

У випадку гібридного BYD Qin L DM-i проблема була іншою. Під час перевірки автомобіль у режимі підтримання заряду батареї продемонстрував вищу витрату пального, ніж зазначено в офіційній документації. Наскільки саме показник перевищив заявлений, китайське міністерство не повідомило.

Це важливе уточнення: йдеться про конкретні перевірені зразки та невідповідність сертифікаційним параметрам, а не про висновок, що всі автомобілі BYD або Geely мають проблеми з якістю.

Перевірятимуть навіть батареї та краш-тести

Нова кампанія значно масштабніша. Інспектори можуть безпосередньо на заводах і в дилерських центрах відбирати випадкові автомобілі та компоненти, після чого передавати їх на випробування.

Перевірятимуть:

відповідність серійних машин заявленим характеристикам;

якість комплектуючих і роботу постачальників;

тягові батареї електромобілів;

безпеку конструкції;

результати краш-тестів;

програмне забезпечення та оновлення;

надійність і довговічність нових технологій.

До кінця 2026 року виробники також повинні провести внутрішню перевірку та повідомити регуляторам про результати. Якщо буде виявлений дефект, компанії мають самостійно ініціювати відкликання автомобілів.

За серйозні порушення влада може вимагати усунення недоліків, призупинити сертифікацію конкретної моделі або заборонити оформлення необхідних документів для її продажу.

Причину такого посилення контролю китайська влада фактично називає сама — надзвичайно жорстка конкуренція змушує автовиробників скорочувати строки розробки та дедалі швидше виводити нові моделі на ринок. Тепер регулятори хочуть переконатися, що швидкість не досягається за рахунок надійності та безпеки автомобілів.