Китай приступил к масштабной проверке качества автомобилей: нарушения уже выявлены у компаний BYD и Geely

Китай, который за несколько лет превратился в одного из главных экспортеров автомобилей в мире, теперь усиливает контроль за их качеством. Целых четыре государственных ведомства запустили годовую кампанию, в ходе которой будут проверять заводы, серийные автомобили, комплектующие и даже программное обеспечение машин.

Программа стартовала 27 августа 2026 года и продлится не менее года. В ней принимают участие Министерство промышленности и информационных технологий КНР, Министерство общественной безопасности, Министерство экологии и Государственная администрация по регулированию рынка.

Что обнаружили в BYD и Geely

Практически одновременно китайский регулятор обнародовал результаты отдельной проверки электромобилей и гибридов за 2025 год. Среди семи моделей с выявленными несоответствиями оказались автомобили двух крупных производителей — BYD и Geely.

У Geely Xingyuan, известного на некоторых экспортных рынках как EX2, фактическая колесная база проверенного автомобиля отличалась от параметров, заявленных производителем при сертификации. Отклонение превысило допустимый порог в 1%.

В случае с гибридным BYD Qin L DM-i проблема заключалась в другом. В ходе проверки автомобиль в режиме поддержания заряда батареи продемонстрировал более высокий расход топлива, чем указано в официальной документации. Насколько именно этот показатель превысил заявленный, китайское министерство не сообщило.

Это важное уточнение: речь идет о конкретных проверенных образцах и несоответствии сертификационным параметрам, а не о выводе, что все автомобили BYD или Geely имеют проблемы с качеством.

Будут проверять даже аккумуляторы и проводить краш-тесты

Новая кампания значительно более масштабная. Инспекторы могут непосредственно на заводах и в дилерских центрах отбирать случайные автомобили и компоненты, а затем направлять их на испытания.

Будут проверять:

соответствие серийных машин заявленным характеристикам;

качество комплектующих и работу поставщиков;

тяговые батареи электромобилей;

безопасность конструкции;

результаты краш-тестов;

программное обеспечение и обновления;

надежность и долговечность новых технологий.

До конца 2026 года производители также должны провести внутреннюю проверку и сообщить регуляторам о результатах. В случае выявления дефекта компании должны самостоятельно инициировать отзыв автомобилей.

В случае серьезных нарушений власти могут потребовать устранения недостатков, приостановить сертификацию конкретной модели или запретить оформление необходимых документов для её продажи.

Причину такого ужесточения контроля китайские власти фактически называют сами — чрезвычайно жесткая конкуренция вынуждает автопроизводителей сокращать сроки разработки и всё быстрее выводить новые модели на рынок. Теперь регулирующие органы хотят убедиться, что скорость не достигается за счёт надёжности и безопасности автомобилей.