Смартфоны Samsung теперь открывают автомобили Volkswagen: как работает цифровой ключ и доступен ли он в Украине

Samsung Wallet получил долгожданную функцию: смартфоны Galaxy теперь могут полностью заменить физический ключ для электромобилей Volkswagen. Запуск состоялся 18 августа 2026 года в Европе. Рассказываем, как это работает, какие телефоны и автомобили поддерживаются — и как обстоят дела с доступностью для украинцев.

Какие автомобили поддерживаются

Цифровой ключ совместим с семью электромобилями линейки Volkswagen ID.: ID.Polo, ID.Cross, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 и ID.Buzz.

Существует существенное ограничение: автомобиль должен быть выпущен после 27 апреля 2026 года, иметь программное обеспечение ID. версии 6.0.1 или более поздней, а также опциональный пакет «Preparation for Digital Key». То есть владельцы более старых моделей «Айди» — а именно такие в основном ездят по украинским дорогам — воспользоваться этой функцией не смогут, даже если обновят программное обеспечение.

Какие смартфоны Samsung нужны

Эта функция доступна на Galaxy S20 и более новых флагманах, складных моделях Z Fold и Z Flip, Note20/Note20 Ultra, а также на некоторых моделях серии A. Минимальное требование — наличие NFC.

Ключ работает в двух режимах. Через NFC — телефон нужно приложить к дверной ручке; он сработает даже с разряженной батареей. Через UWB (сверхширокополосная связь) — полностью «бесключевой» сценарий: автомобиль открывается, как только вы подходите, а смартфон может оставаться в кармане. UWB поддерживают Galaxy S21 Ultra и более новые флагманы.

На что способен цифровой ключ

Помимо открывания и закрывания дверей, смартфон позволяет запускать двигатель без физического ключа и дистанционно открывать багажник. Ключом можно делиться: владелец предоставляет доступ родственникам или друзьям через Samsung Wallet — временно или на постоянной основе — и в любой момент может его отозвать. Если телефон потерялся, ключ можно заблокировать удаленно через сервис Samsung Find.

Что касается безопасности, Samsung заявляет о сертификации EAL6+ (один из самых высоких уровней для защищенных элементов): ключ хранится исключительно на самом устройстве в защищенной среде Knox и не передается на серверы.

Работает ли это в Украине

К сожалению, пока нет. Функция запущена в 35 европейских странах — в списке есть Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия и даже Албания с Северной Македонией, но Украины среди поддерживаемых рынков нет.

Впрочем, для большинства украинских владельцев Volkswagen ID. это пока не критично: под требование «автомобиль, выпущенный после 27 апреля 2026 года» не попадают ни популярные у нас подержанные ID.4 из Европы, ни «китайцы» ID.4 X / ID.6 Crozz. Если Samsung и Volkswagen будут расширять географию и список моделей — а обе компании называют своё партнёрство долгосрочным — со временем шансы появятся.

Напомним, что цифровые ключи в Samsung Wallet уже поддерживаются автомобилями BMW, MINI, Audi, Hyundai, Kia, Genesis, Polestar и Volvo — Volkswagen стал самым массовым пополнением этого списка.