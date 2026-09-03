Сплошная линия не всегда запрещает обгон: когда в Украине можно обогнать трактор и другую технику

Эта ситуация хорошо знакома водителям, которые часто ездят по междугородним дорогам: впереди появляется трактор или другая сельскохозяйственная техника, движущаяся со скоростью 20–25 км/ч, а посередине дороги проходит сплошная линия. Казалось бы, остается только ждать прерывистой разметки, однако украинские Правила дорожного движения предусматривают важное исключение.

Речь идет о дорожной разметке 1.1 — обычной узкой сплошной линии, которая, в частности, разделяет встречные транспортные потоки. По общему правилу пересекать её запрещено, но ПДД разрешают сделать это для обгона одиночного транспортного средства, если оно движется со скоростью менее 30 км/ч и маневр можно выполнить безопасно.

То есть трактор в такой ситуации действительно можно обогнать на участке со сплошной разделительной линией. Но само слово «трактор» здесь не является главным.

Важна скорость, а не тип транспортного средства

Это правило касается не только сельскохозяйственной техники. В Правилах дорожного движения говорится об отдельных транспортных средствах, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Таким транспортом может быть трактор, комбайн, грузовик, дорожная машина или даже обычный автомобиль. В то же время сам факт того, что впереди едет трактор, автоматически не дает права пересекать сплошную линию.

Если он движется, например, со скоростью 35 км/ч, это исключение уже не действует.

При этом формулировка ПДД достаточно конкретна: скорость должна быть именно меньше 30 км/ч. То есть 30 км/ч — это уже не «менее 30».

Это подтверждают и официальные экзаменационные материалы по ПДД: в тестах отдельно рассматривается ситуация с трактором и сплошной линией, где возможность обгона зависит именно от того, движется ли трактор со скоростью менее 30 км/ч.

Двойную сплошную линию пересекать нельзя

Есть ещё один принципиально важный нюанс. Исключение касается линии 1.1 — одинарной узкой сплошной.

Если встречные потоки разделены двойной сплошной линией 1.3, пересекать её запрещено. Для обгона транспорта, движущегося со скоростью менее 30 км/ч, аналогичного исключения для разметки 1.3 нет. Украинские ПДД четко разграничивают эти ситуации.

Поэтому перед маневром нужно смотреть не только на трактор, но и на саму разметку.

Аналогичная ситуация с линией 1.11, где с одной стороны нанесена прерывистая линия, а с другой — сплошная. Начинать пересечение этой линии со стороны сплошной линии нельзя; с этой стороны разрешено только завершение уже начатого обгона или объезда.

Даже знак «Обгон запрещен» имеет такое же исключение

Интересно, что аналогичное правило действует и в отношении дорожного знака 3.25 «Обгон запрещен».

Согласно украинским правилам дорожного движения, он запрещает обгон всех транспортных средств, за исключением отдельных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. То есть само наличие такого знака не всегда означает, что медленный трактор придется сопровождать до конца зоны его действия.

Впрочем, это не отменяет других запретов на обгон.

Запрещается начинать такой маневр на перекрестке, железнодорожном переезде и ближе чем за 100 метров перед ним, возле пешеходных переходов, в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах, в туннелях и в других местах с ограниченной обзорностью.

Другими словами, правило «менее 30 км/ч» не дает универсального разрешения на обгон там, где это делать опасно.

Перед обгоном всё равно нужно убедиться в безопасности

ПДД требуют, чтобы перед выездом на встречную полосу водитель убедился, что автомобиль сзади ещё не начал обгон, транспорт впереди не собирается поворачивать налево, встречная полоса свободна на достаточном расстоянии, а после маневра можно безопасно вернуться на свою полосу движения.

Для тракторов это особенно важно. Сельскохозяйственная техника нередко сворачивает на полевые дороги или прямо в поле, поэтому перед обгоном следует обращать внимание не только на указатель поворота, но и на общую дорожную обстановку.

Кроме того, Правила дорожного движения содержат отдельное требование к водителям медленной и крупногабаритной техники. За пределами населенных пунктов, если дорожная обстановка не позволяет другим участникам движения безопасно совершить обгон, водитель такого транспортного средства должен держаться как можно правее, а при необходимости даже остановиться на обочине, чтобы пропустить транспорт, скопившийся сзади.

Итак, в Украине сплошная линия не всегда означает абсолютный запрет на обгон. Если это именно разметка 1.1, впереди движется одно транспортное средство со скоростью менее 30 км/ч, а место и дорожная обстановка позволяют безопасно выполнить маневр, пересекать сплошную линию для обгона разрешается.

Однако не стоит ориентироваться только на то, что впереди едет трактор: решающими факторами являются его фактическая скорость, тип дорожной разметки и отсутствие других запретов на обгон.