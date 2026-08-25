Новый модуль ASUS превращает обычный велосипед в электровелосипед и заряжается через USB-C

Компания ASUS, известная прежде всего своими ноутбуками, комплектующими и игровой электроникой, представила устройство совершенно другого класса. Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster позволяет превратить большинство обычных велосипедов в электрические без замены колёс, трансмиссии или установки двигателя в каретку.

Система крепится в районе подседельного штыря. Электродвигатель вращает специальный ролик, который прижимается непосредственно к заднему колесу и передает ему тягу за счет трения. Благодаря этому Oxiis можно установить на уже имеющийся велосипед без серьезного вмешательства в его конструкцию.

Номинальная мощность двигателя составляет 250 Вт, а кратковременная пиковая мощность может достигать 500 Вт. Максимальная скорость системы заявлена на уровне 32 км/ч, однако в регионах с соответствующими законодательными ограничениями, в частности в Европе, электрическая поддержка будет ограничена 25 км/ч.

Для определения того, когда велосипедист крутит педали, используется беспроводной датчик каденса. Кроме того, ASUS реализовала функцию Adaptive Boost: система распознает подъемы и автоматически увеличивает помощь двигателя. Предусмотрено три режима — Eco, Normal и Sport, переключать которые можно с помощью кнопки или через приложение для Android и iOS.

До 50 км от небольшой батареи

Вес всего комплекта вместе с аккумулятором составляет 3,7 кг. Внутри используется съемная батарея емкостью 158,4 Вт·ч — это в несколько раз меньше, чем у многих полноразмерных электровелосипедов.

ASUS заявляет о запасе хода до 50 км в экономичном режиме. В режиме Sport автономность может сокращаться примерно до 10 км, поэтому реальный результат в значительной степени будет зависеть от рельефа, веса велосипедиста и того, насколько активно он крутит педали.

Интересно решена и проблема зарядки. Вместо отдельного громоздкого блока питания используется USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт. Полная зарядка занимает около двух часов.

Подходит не для всех велосипедов

Oxiis поддерживает колеса диаметром от 16 до 29 дюймов, а также стандарт 700C. Максимальная ширина покрышки составляет 60 мм. Среди совместимых типов ASUS называет городские, шоссейные, гравийные и складные велосипеды, а также хардтейлы.

В то же время существуют ограничения. Система не предназначена для полноподвесных горных велосипедов, карбоновых подседельных штырей и шин с очень агрессивным протектором. Степень защиты IPX4 позволяет выдерживать брызги и небольшой дождь, но не рассчитана на сильный ливень.

Фрикционный привод имеет и принципиальный недостаток: постоянный контакт ролика с покрышкой может ускорять её износ, а эффективность передачи тяги зависит от состояния шины и дорожного покрытия.

Главной неизвестной пока остается цена. Компания ASUS уже опубликовала характеристики Oxiis E250G1, однако стоимость и точные сроки начала массовых продаж пока не объявила. Именно цена в конечном итоге определит, станет ли компактный модуль реальной альтернативой покупке готового электровелосипеда.