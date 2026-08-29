Впереди велосипедист: украинским водителям разъяснили, когда можно пересекать сплошную линию для обгона

Водитель догоняет велосипедиста на узкой двухполосной дороге. Справа места для безопасного обгона нет, посередине — сплошная линия. Что делать: медленно ехать за велосипедистом или всё-таки можно выехать на встречную полосу?

Для украинских водителей ответ может оказаться неожиданным. В отличие от правил, действующих в некоторых европейских странах, украинские правила дорожного движения предусматривают исключение, которое при определенных условиях позволяет пересекать одинарную сплошную линию именно для обгона медленно движущегося транспортного средства.

Однако это касается далеко не всех сплошных линий и не отменяет требований безопасности.

Одинарную сплошную линию иногда можно пересекать

Разметку 1.1 — узкую одинарную сплошную линию — по общему правилу пересекать запрещено. Однако в ПДР Украины прямо предусмотрено исключение.

При условии обеспечения безопасности дорожного движения её разрешается пересекать для обгона отдельного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч.

Согласно украинским правилам дорожного движения, велосипед является транспортным средством. Поэтому, если велосипедист движется со скоростью менее 30 км/ч, а дорожная обстановка позволяет безопасно выехать на встречную полосу и вернуться обратно, сам факт пересечения одинарной сплошной линии 1.1 не делает такой обгон нарушением.

При этом водитель перед началом маневра должен убедиться, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии и что после обгона он сможет безопасно вернуться на свою полосу.

С двойной сплошной линией ситуация иная. Пересекать линию 1.3 запрещено, и для неё не предусмотрено исключений для обгона транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. Поэтому, если велосипедиста невозможно безопасно обогнать, не пересекая двойную сплошную линию, придется оставаться позади.

У знака «Обгон запрещен» тоже есть исключение

Интересная ситуация возникает и со знаком 3.25 «Обгон запрещен».

В украинских Правилах дорожного движения указано, что он запрещает обгон всех транспортных средств, за исключением единичных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Таким образом, сам знак 3.25 не означает автоматического запрета на обгон медленно движущегося велосипедиста.

Но здесь нужно учитывать дорожную разметку и другие ограничения. Если, например, на дороге нанесена двойная сплошная линия, выезжать через неё всё равно нельзя.

Кроме того, пункт 14.6 ПДД запрещает обгон на перекрестках, железнодорожных переездах, мостах, в туннелях, на участках с ограниченной обзорностью и ближе чем на 50 метров перед пешеходным переходом в населённом пункте и на 100 метров — за его пределами.

В Украине нет правила об обязательном расстоянии в один метр

Еще одно важное отличие от польских правил касается бокового интервала.

В Польше при обгоне велосипедиста закон требует соблюдать расстояние не менее одного метра. В украинских правилах дорожного движения конкретной цифры для обгона велосипедиста нет.

Пункт 13.3 требует при обгоне, опережении или объезде соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать угрозу для дорожного движения.

То есть утверждение вроде «в Украине велосипедиста обязательно нужно объезжать на расстоянии ровно 1 или 1,5 метра» юридически некорректно.

Но это не означает, что можно проезжать на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Водитель должен учитывать скорость, ширину дороги, состояние дорожного покрытия, ветер и возможное отклонение велосипедиста от прямой траектории. Правила дорожного движения отдельно требуют от водителей быть особенно внимательными к велосипедистам.

Не каждый случай, когда велосипедист едет впереди, является обгоном

Есть ещё один нюанс, который часто путают.

Согласно украинским правилам дорожного движения, обгон — это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное именно с выездом на полосу встречного движения.

Если дорога имеет две полосы движения в одном направлении и автомобиль просто переходит на левую полосу движения в том же направлении и проезжает мимо велосипедиста, с юридической точки зрения это уже не обгон, а опережение.

Это важно, поскольку часть ограничений, предусмотренных при обгоне, к обычному опережению не применяется. Однако требование соблюдать безопасный боковой интервал остается в силе.

Какие штрафы грозят водителю

Польские суммы штрафов нельзя переносить в Украину. У нас действует иная система ответственности.

За нарушение требований дорожных знаков или разметки часть 1 статьи 122 КоАП предусматривает штраф в размере 340 грн. Например, это может касаться незаконного пересечения двойной сплошной линии.

За нарушение правил обгона, встречного разъезда или безопасного интервала предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Если же опасный обгон заставил велосипедиста или другого участника дорожного движения резко затормозить, изменить направление движения или принять другие меры для предотвращения ДТП, это может квалифицироваться как создание аварийной ситуации. Наказание — 1445 грн или лишение права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.

При этом говорить об автоматическом «суммировании» всех штрафов некорректно. КоАП предусматривает, что за несколько правонарушений ответственность может определяться отдельно, но если их одновременно рассматривает один и тот же орган, взыскания налагаются в пределах санкции за более серьезное из них.

Поэтому главное правило для водителя простое: если велосипедиста невозможно обогнать с явно безопасным интервалом и без риска для встречного движения, лучше подождать.

В то же время сама по себе одинарная сплошная линия в Украине не всегда означает, что велосипедиста обгонять нельзя. Если это линия 1.1, велосипедист движется со скоростью менее 30 км/ч, нет других запретов и маневр можно выполнить безопасно, ПДД допускает такой обгон.