За шесть лет Китай перевернул мировой авторынок: Европа потеряла более 6 млн продаж

Мировой автомобильный рынок за последние шесть лет изменился почти до неузнаваемости. Европейские марки утратили свои позиции, в то время как продажи китайских брендов выросли более чем в 2,5 раза.

Автомобильный аналитик Фелипе Муньос сравнил глобальные продажи новых автомобилей в 2019 и 2025 годах, сгруппировав производителей по стране происхождения бренда. Данные показывают резкое перераспределение сил после пандемии, дефицита полупроводников и стремительного развития китайской автомобильной промышленности.

В 2019 году европейские бренды были крупнейшей группой на мировом рынке — тогда они продали примерно 28,83 млн автомобилей. К 2025 году этот показатель сократился до 22,59 млн машин, то есть на 21,6 %.

Таким образом, Европа потеряла более 6 млн продаж в год.

Одной из причин стало то, что европейский авторынок так и не вернулся к довоенным и допандемийным объемам. Кроме того, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и другие европейские производители утратили значительную часть своих позиций в Китае.

По данным PwC, доля китайских производителей на внутреннем рынке КНР выросла примерно с 39 % в 2019 году до 69 % по итогам первых восьми месяцев 2025 года. В то же время доля немецких брендов сократилась примерно с 24% до 13%.

Китай добавил почти 15 млн автомобилей

Наибольший скачок совершили китайские компании.

В 2019 году китайские бренды продали по всему миру около 8,73 млн автомобилей. В 2025 году этот показатель уже составил 23,34 млн машин.

Рост за шесть лет — примерно 167,4 %.

Китайским брендам помогли быстрое развитие электромобилей и гибридов, собственное производство аккумуляторов, высокая скорость обновления моделей и агрессивный выход на зарубежные рынки.

Международное энергетическое агентство также отмечает, что в 2024 году Китай обогнал ЕС и стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире. Если в 2019 году за пределы страны отправлялось лишь около 3 % произведенных автомобилей, то в 2024 году — уже примерно 20 %.

В Европе наступление китайских компаний также становится всё более заметным. В 2025 году их доля на европейском рынке примерно удвоилась до 6 %, а в Великобритании достигла около 11 %.

Япония тоже потеряла миллионы продаж

Спад затронул не только Европу.

Японские автопроизводители в 2019 году продали примерно 28,31 млн автомобилей, а в 2025 году — 24,51 млн. Сокращение составило 13,4 %.

За тот же период объем продаж американских брендов сократился с 11,84 млн до 10,63 млн автомобилей — примерно на 10,2%.

Наиболее стабильными оказались корейские производители. Их глобальные продажи практически не изменились: 7,33 млн автомобилей в 2019 году и около 7,35 млн в 2025 году.

При этом по абсолютным показателям продаж японские марки пока остаются немного впереди китайских — 24,51 млн против 23,34 млн автомобилей. Однако разница между ними уже составляет всего около 1,2 млн машин.

Еще в 2019 году китайские бренды отставали от европейских почти на 20 млн автомобилей. Спустя шесть лет они уже продают примерно на 750 тыс. машин больше. Именно это изменение лучше всего демонстрирует, насколько быстро перестраивается глобальный автомобильный рынок.