Новый «Дом ужаса» неожиданно покорил критиков: фильм называют кровавым, смешным и изобретательным

Новый фильм «Дом зла» режиссёра Зака Креггера, известного по фильмам «Варвар» и «Оружие», оказался гораздо более успешным у критиков, чем большинство предыдущих экранизаций знаменитой серии Capcom.

Накануне широкого проката, который начнётся 18 сентября, фильм имеет 96 % положительных рецензий на Rotten Tomatoes по итогам 74 обзоров. Для серии «Обитель зла» это чрезвычайно высокий результат.

На этот раз авторы не пытаются буквально перенести на экран сюжет конкретной игры. Главный герой Брайан в исполнении Остина Абрамса — обычный медицинский курьер, который во время доставки оказывается недалеко от Раккун-Сити и попадает прямо в центр вспышки заражения.

Именно выбор обычного человека вместо подготовленного бойца стал одной из главных особенностей фильма.

The Independent называет фильм удивительно верным самой механике survival horror: герой ошибается, промахивается, паникует и выживает далеко не так эффектно, как типичный персонаж боевика. При этом фильм не перегружен фан-сервисом и остается понятным даже тем, кто не играл в Resident Evil.

The Verge также отмечает, что новая «Резиденция зла» в гораздо большей степени опирается на чёрный юмор, чем предыдущие экранизации. В то же время фильм сохраняет атмосферу survival horror, монстров и ощущение постоянной опасности.

Variety хвалит фильм за простоту сюжета и отказ от чрезмерно сложной мифологии франшизы, а Screen Daily называет его кровавым и динамичным перезапуском серии.

Впрочем, оценки не совсем единодушны. Time Out поставил фильму 3 из 5 звёзд и отметил, что он скорее смешной и зрелищный, чем по-настоящему страшный.

Общая реакция прессы пока что выглядит весьма позитивной. После нескольких неоднозначных экранизаций «Resident Evil» новый фильм может стать одной из самых успешных попыток перенести дух культовой серии Capcom на большой экран.