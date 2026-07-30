700 миллионов долларов за 12 дней: «Одиссея» Нолана стала главным хитом лета — но Голливуд ждёт пятницы

Кинопрокат переживает одну из самых горячих недель за последние годы — и в центре обоих главных событий оказался Том Холланд. «Одиссея» Кристофера Нолана, где актер играет Телемаха, за 12 дней проката собрала 700 миллионов долларов по всему миру, а уже в пятницу на экраны выходит «Человек-паук: Новый день» с Холландом в главной роли — с предпродажами, которые грозят побить исторические рекорды.
«Одиссея» переосмысливает математику Нолана
Эпическая экранизация Гомера уже превзошла общие кассовые сборы «Оппенгеймера» в США ($330 млн) и, по прогнозам, к концу уик-энда достигнет отметки в $400 млн только в США. Даже в будние дни фильм собирает по 17 млн долларов в день, а выручку третьего уик-энда аналитики оценивают примерно в 55 млн долларов. При такой динамике миллиард долларов — вопрос нескольких недель, что сделает «Одиссею» самым кассовым фильмом в карьере Нолана после «Тёмного рыцаря: Рождение легенды».
Паук приближается
Тем временем «Человек-паук: Новый день» готовится к старту с рекордными показателями: только по результатам четверговых допремьерных сеансов прогнозируется выручка в размере 65–70 млн долларов — это превышает действующий рекорд фильма «Мстители: Финал» ($60 млн). Предпродажи на стартовый уик-энд уже превысили $120 млн, а критики подогрели ожидания: после снятия эмбарго фильм держит 91% на Rotten Tomatoes.
|Показатель
|Значение
|«Одиссея», мировые сборы за 12 дней
|700 млн долларов
|«Одиссея», прогноз в США до конца выходных
|400 млн долларов
|«Новый день», прогноз на четверг
|65–70 млн долларов
|Действующий рекорд превью («Мстители: Финал»)
|60 млн долларов
|«Новый день», предпродажа на выходные
|более 120 млн долларов
Остальным летним премьерам на этом фоне почти ничего не досталось: мультфильм «Миньоны» собрал в США $157 млн, «Моана» — $104 млн, а хоррор «Зловещие мертвецы: Сожжение» — на $29 млн.
Стоит отметить, что цифры по фильму «Новый день» — пока что прогнозы отраслевых аналитиков, которые публикует инсайдерский блог World of Reel: реальные кассовые сборы за четверг станут известны уже в пятницу.
Напомним, ранее мы писали об ещё одной потенциально громкой голливудской истории — Disney ведёт переговоры с Маколеем Калкиным о продолжении фильма «Один дома», в котором взрослый Кевин должен «вернуть любовь своего сына».