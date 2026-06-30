Вышел жуткий трейлер фильма «Вервульф» Роберта Эггерса

Студия Focus Features представила первый официальный трейлер фильма «Вервольф» — нового готического хоррора Роберта Эггерса, режиссёра фильмов «Ведьма», «Маяк», «Варвар» и «Носферату».

События фильма разворачиваются в Англии XIII века. По описанию студии, это история о преданности, проклятии и «внутреннем дьяволе», а в центре сюжета — таинственное существо, преследующее людей в мрачной сельской местности. Официальная страница фильма уже доступна на сайте Focus Features.

Главную роль в фильме исполнил Аарон Тейлор-Джонсон. Также в «Вервольфе» снялись Уиллем Дефо и Лили-Роуз Депп. Для части актёров это новое сотрудничество с Эггерсом после «Носферату».

Сценарий Роберт Эггерс написал совместно с исландским писателем и поэтом Сйоном, с которым ранее работал над фильмом «Варьга». Судя по трейлеру, режиссёр вновь делает ставку не на быстрые сцены ужаса, а на атмосферу страха, средневековую эстетику, мрачный фольклор и постепенное нарастание напряжения.

В ролике показали мрачные пейзажи, встревоженных крестьян, жуткие ритуальные образы и намек на появление оборотня. В то же время монстра пока полностью не раскрывают — трейлер больше играет на ожидании и тревоге, чем на прямом показе ужасов.

Премьера фильма «Вервульф» в кинотеатрах США запланирована на 25 декабря 2026 года.