Вийшов моторошний трейлер «Вервульфа» Роберта Еггерса

Студія Focus Features представила перший офіційний трейлер фільму «Вервульф» — нового готичного хорору Роберта Еггерса, режисера «Відьми», «Маяка», «Варяга» та «Носферату».

Події стрічки розгортаються в Англії XIII століття. За описом студії, це історія про відданість, прокляття та «диявола всередині», а в центрі сюжету — таємнича істота, яка переслідує людей у похмурій сільській місцевості. Офіційна сторінка фільму вже доступна на сайті Focus Features.

Головну роль у фільмі виконав Аарон Тейлор-Джонсон. Також у «Вервульфі» знялися Віллем Дефо та Лілі-Роуз Депп. Для частини акторів це нова співпраця з Еггерсом після «Носферату».

Сценарій Роберт Еггерс написав разом із ісландським письменником і поетом Сйоном, з яким раніше працював над «Варягом». Судячи з трейлера, режисер знову робить ставку не на швидкі скримери, а на атмосферу страху, середньовічну естетику, темний фольклор і поступове наростання напруги.

У ролику показали похмурі пейзажі, занепокоєних селян, моторошні ритуальні образи та натяк на появу вовкулаки. Водночас повністю монстра поки не розкривають — трейлер більше працює на очікування й тривогу, ніж на прямий показ жахів.

Прем’єра «Вервульфа» в кінотеатрах США запланована на 25 грудня 2026 року.