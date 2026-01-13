Нова «Мумія»: настільки моторошно, що навіть Джеймс Ван вийшов із залу

Студія Warner Bros. опублікувала перший постер та кадри нового фільму жахів «Мумія». Режисером стрічки виступив Лі Кронін, який здобув визнання завдяки успішному горору «Повстання зловісних мерців» (Evil Dead Rise). Прем’єра запланована на 17 квітня.

Сюжет та атмосфера

Синопсис обіцяє похмуру історію: у журналіста в пустелі безслідно зникає маленька донька. Через вісім років, коли розбита горем сім’я вже втратила надію, дівчинка раптово повертається. Проте довгоочікуване возз’єднання швидко перетворюється на справжній кошмар. Разом із постером режисер залишив зашифроване послання азбукою Морзе, в якому йдеться про давньоєгипетських духів і темряву, «злішу за будь-яку уяву».

Скандальні чутки та жорстокість

Важливо зазначити, що ця «Мумія» не має жодного відношення до пригодницької франшизи з Бренданом Фрейзером або бойовика з Томом Крузом. Це самостійний і, судячи з усього, дуже жорстокий фільм.

У мережі вже ширяться чутки, що відомий режисер і продюсер Джеймс Ван («Пила», «Закляття») залишив тестовий перегляд стрічки посередині сеансу через надмірну жорстокість на екрані. Відгуки перших глядачів із тестових показів суперечливі: одні називають фільм несподівано серйозним горором, інші скаржаться на незрозумілий сюжет. Хронометраж картини складе близько двох годин.