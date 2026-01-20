«Дія» міняє свій статус: що очікувати користувачам

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб з’явилася інформація про те, що державне підприємство «Дія» перебуває у стані припинення. Ця новина викликала занепокоєння у мережі, проте у Міністерстві цифрової трансформації швидко розставили крапки над «і».

Що відбувається насправді? Як пояснили у відомстві, підприємство не закривається. Йдеться про зміну юридичного статусу: ДП «Дія» реорганізується в акціонерне товариство (АТ). Це стандартна процедура, необхідна для виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

Чи вплине це на роботу застосунку? Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль запевнила, що для пересічних громадян нічого не зміниться.

«Сервіси працюють 24/7, документи під рукою, а послуги надаються так само швидко», — наголосила вона.

Навіщо це потрібно? Реорганізація відкриває нові можливості для масштабування проєкту та спрощує співпрацю з технологічними компаніями. При цьому держава зберігає за собою 100% акцій новоствореного товариства — про приватизацію активів не йдеться.