Samsung несподівано оновила старі смартфони

Samsung оновила кілька раритетних моделей смартфонів. Про це повідомляє видання Android Police.





Журналісти медіа звернули увагу, що несподіване оновлення ПЗ стало доступним на кількох знятих з виробництва смартфонах корейського бренду. Серед них виявилися Galaxy S7 , S7 Edge, S8 та інші застарілі девайси. Як з’ясувалося, апдейт не додає нових функцій Android.

Фахівці відзначили, що зазвичай виробники випускають для багатьох своїх пристроїв патчі безпеки, проте на цей раз Samsung представила оновлення, яке виправляє баг у роботі GPS. “Патч не торкається рівня безпеки, але в журналі змін зазначено, що стабільність GPS покращується”, – підкреслили автори.

У матеріалі йдеться про те, що Samsung, ймовірно, випустить подібне оновлення і для більш старих смартфонів. “Більшість людей, ймовірно, забули про ці телефони (або давно продали їх), і те, що Samsung оновлює подібні моделі – за відсутності виправлення будь-якого критичного недоліку безпеки – здається дуже дивним”, – підсумували журналісти.