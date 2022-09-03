В Україні почнуть тестувати нові повідомлення про небезпеку

Найближчим часом ДСНС почнуть розсилати на смартфони українців повідомлення про можливу небезпеку. Хвилюватись не варто, адже в такий спосіб буде проходити тестування додаткової системи сповіщення. На офіційному сайті служби з надзвичайних ситуацій повідомляють, що розсилка почнеться 7 вересня і триватиме до 10 жовтня.





ДСНС використає для цього мобільні мережі операторів Vodafone, lifecell, Kyivstar. Українців просять із розумінням віднестись до ситуації, та допомогти налагодити цей процес. Не потрібно панікувати, краще набратись терпіння, адже тестування триватиме місяць.

Додаткову систему оповіщення тестуватимуть не по всій Україні, а лише в деяких областях. Відомо, що у тестуванні нової програми розсилки повідомлень візьмуть участь: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська та інші області, загалом 17 з 24 та столиця. Про це служба вже повідомила у своєму офіційному телеграм-каналі.

Оперативне інформування населення щодо надзвичайних ситуацій стане можливим завдяки технології Cell Broadcast (далі СВ).

Cell Broadcast — подробиці

СВ або служба коротких повідомлень — це метод одночасної відправки повідомлень декільком користувачам у межах однієї області. Його використовують у більшості європейських країн, а також в США. Бездротові аварійні меседжі підтримує більшість мобільних телефонів. Тому функція буде доступна широкому загалу, а це надзвичайно важливо під час війни.

На окупованих територіях, де відсутній український мобільний зв’язок, повідомлення на номери абонентів надходити не будуть. Але люди можуть встановити мобільний додаток «Тривога!», встановити місце локації та бути у курсі подій. До речі, аплет працює за наявності будь-якого інтернету та без використання VPN.