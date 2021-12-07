Обираємо кращий месенджер: WhatsApp чи Telegram

Незважаючи на різноманітність месенджерів, при розмові про них першими завжди згадуються Telegram та WhatsApp. У будь-якій мобільній системі вони є головними засобами для онлайн-спілкування з особистих та ділових питань.





Оскільки функціонал у обох додатків схожий, користувачі часто розходяться на думці, який з них є кращим. Комусь ближче WhatsApp з його двомільярдною аудиторією – адже він з великою ймовірністю буде встановлений у нових знайомих та клієнтів. А хтось більше турбується про приватність і вважає за краще вести листування через Telegram.

Який із цих додатків слід встановити саме вам? Відповідь зазвичай передбачає велику частку суб’єктивності і залежить від того, що саме ви чекаєте від мобільного месенджера.

Щоб вам було зручніше оцінити можливості Telegram та WhatsApp, ми зібрали їх основні функції в одній таблиці:

У ЯКОМУ МЕСЕНДЖЕРІ НАЙПРОСТІШЕ РОЗІБРАТИСЯ?

Перший запуск програми часто виявляється вирішальним. Якщо важливі функції заховані глибоко, та й сам інтерфейс зрозуміти складно, з великою ймовірністю користувач покине програму і більше в нього не зазирне. Люди люблять очевидні речі, тому простота використання – важлива характеристика будь-якої програми.

І WhatsApp, і Telegram інтуїтивно зрозумілі. Загальні налаштування знаходяться на головній сторінці, опції для чатів – у вкладках самих чатів. У WhatsApp туди ж винесено іконку для дзвінків – спеціально для тих, хто воліє спілкуватися за допомогою викликів, а не тексту.

Новий чат між двома співрозмовниками запускається натисканням кнопки, розташованій в правому кутку (стосується обох месенджерів). Груповий чат також створюється просто. Нюанси виникають у самому процесі спілкування: Telegram дозволяє відправляти велику кількість медіафайлів, сотні стікерів та анімованих емодзі, у тому числі файли користувача великого розміру.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вибір месенджера завжди залежить від того, на який функціонал розраховує користувач. Познайомившись з обома сервісами, ви зможете вирішити, який буде зручнішим саме для вас.

СИНХРОНІЗАЦІЯ

Якщо потрібно спілкуватися на різних платформах, краще вибрати Telegram. У ньому є синхронізація чатів і файлів на різних пристроях для одного й того ж облікового запису. У WhatsApp така функція не реалізована: якщо увійти до свого облікового запису з іншого мобільного пристрою, то на попередньому буде автоматично виконано вихід.

СЕКРЕТНІ ЧАТИ

Саме ця функція принесла Telegram популярність. Листування самі по собі приватні та захищені шифруванням, але в секретних чатах захисних механізмів ще більше: наскрізне шифрування, заборона на скріншоти та пересилання, автоматичне видалення чату при виході з облікового запису, доступність чату тільки на тому пристрої, де він був створений. Для iPhone є особлива фішка: у диспетчері програм відкритий секретний чат розмивається.

WhatsApp нічого подібного поки що не пропонує, тому за необхідності вести конфіденційну розмову вибір однозначний – Telegram.

Зламати секретний чат Telegram не вдалось ще нікому.

ТАЙМЕР ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЩО САМОЗНИЩУЮТЬСЯ

WhatsApp впровадив зникаючі повідомлення на прикладі Telegram, де ця функція присутня вже давно. Спілкуючись тут, можна встановити таймер для автоматичного видалення повідомлень через певний інтервал часу. Листування зітреться в обох співрозмовників без можливості відновлення. У WhatsApp аналогічна функція поки що не має настільки деталізованого налаштування.

ОБМІН ФАЙЛАМИ

Усі месенджери за замовчуванням стискають файли для прискореного надсилання, тому для обміну великими файлами потрібно шукати платформу з відповідними можливостями. Якщо порівнювати WhatsApp та Telegram лише за цим параметром, то явним переможцем буде другий. У ньому доступна відправка файлів «вагою» до 2 ГБ, у той час як WhatsApp встановлює обмеження 16 МБ для медіа та 100 МБ для документів.

ГРУПОВІ ЧАТИ

У сучасних месенджерах можна листуватися відразу з кількома співрозмовниками. Але наскільки велику групу ви можете створити залежить від рішення розробників месенджера. Telegram дозволяє створювати групи з гігантською кількістю учасників – до 200 тисяч. У WhatsApp кількість учасників скромніша – всього 256 (не тисяч, ні, просто 256 осіб).

ПРИВАТНІСТЬ

Щоб користувачі могли самі вирішувати, який обсяг особистих даних розкривати, у месенджерах передбачаються налаштування конфіденційності та приватності.

Це ще одне питання, із якого переможцем виходить Telegram. Через нього можна спілкуватися без прив’язки до номера телефону та інших особистих даних. Іншими словами, він дає можливість залишатися інкогніто і точно знати, яка інформація про вас доступна іншим користувачам програми, а яка ні.

Ще більше приватності є в секретних чатах Telegram. У них стоїть заборона за створення скріншотів та пересилання повідомлень. Але це обмеження дійсно легко обійти, якщо сфотографувати екран смартфона за допомогою іншого пристрою.

WhatsApp пропонує наскрізне шифрування чатів і дзвінків, тому він вважається безпечнішим за інших месенджерів (за винятком Telegram). У той же час, його власником є ​​компанія Facebook, яка технічно може збирати дані про користувачів всіх своїх сервісів. І ми всі знаємо, як Facebook любить це робити.

ТАК ЩО КРАЩЕ: WHATSAPP ЧИ TELEGRAM?

Відвернемося від індивідуальних запитів. Дамо максимально об’єктивну відповідь на основі функціональності. Можливості Telegram ширші і щодо спілкування, і щодо захисту даних, тому в порівнянні перемагає він.

Це зовсім не означає, що WhatsApp нікуди не годиться. Він залишається одним із найкращих, зручних та популярних месенджерів. Його аудиторія налічує понад 2 мільярди активних акаунтів. Користувачів Telegram у чотири рази менше – 550 мільйонів.

Якщо ви шукаєте месенджер, який об’єднає всіх ваших знайомих, рідних та ділових партнерів, вибирайте WhatsApp. А за унікальними функціями та надійним захистом особистих даних звертайтесь до Telegram.