Відкрита екзопланета де 1 рік триває тільки 8 земних годин

50 відсотків земної маси – це зовсім не мало. Серед позасонячних планет GJ 367 b є справжнім аутсайдером з такою масою, це одна з найлегших з приблизно 5000 відомих екзопланет.





Загалом 78 авторів працювали над характеристикою GJ 367 b та відповідним дослідницьким звітом, який тепер випущено в журналі «Science». Керівники проекту: Крістін Лам та Сцілард Чізмадіа з Інституту планетних досліджень Німецького аерокосмічного центру.

Планета GJ 367 b: це один із «швидкісних бігунів» серед екзопланет

Екзопланета, яка знаходиться в планетній системі на відстані близько 31-го світлового року від нас, була знайдена завдяки космічному телескопу NASA Tess та так званому транзитному методу. Мінімальні відмінності у яскравості вимірюються у світлі зірки, коли планета проходить перед своєю зіркою.

До речі про зірки: GJ 367 b потрібно всього вісім годин, щоб обертатися навколо своєї батьківської зірки, для чого Землі, наприклад, потрібно 365 днів. Планета відноситься до класу «високошвидкісних планет» серед екзопланет, відноситься до так званих «ультракороткоперіодичних планет», яким потрібно менше 24 годин для звернення на орбіту. «З деякими з них ми вже зустрічалися, але як вони утворилися ми досі не знаємо», – сказала Крістін Лам у прес-релізі, присвяченому відкриттю. «Точно визначаючи основні властивості, ми розуміємо, як система була сформована та розвивалася», – каже фахівець.

NASA TESS на орбіті Землі у поданні художника. Фото: NASA

Скеляста планета трохи більша за Марс

Після відкриття команда використовувала так званий метод променевої швидкості, щоб визначити тип планети. Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher), інструмент, що входить до системи 3,6-метрового телескопа в Європейській південній обсерваторії, використовується для вимірювання того, як гравітаційне тяжіння планети, що обертається навколо зірки, змінює частоту довжин хвиль зоряного світла.

High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher. Фото: eso.org

Оцінка цих даних показує, що радіус GJ 367 b становить близько 72% від радіусу Землі, а маса – 55% від земної. Діаметр нещодавно відкритого небесного тіла оцінюється трохи більше 9000 кілометрів. Для порівняння: Марс має діаметр 6779 км, тому він трохи менший.

Радіус і маса також дають інформацію про те, що це «чітка» кам’яна планета належить до планет земної групи.

Меркурій (4,880 км.), Венера (12,104 км.), Земля (12.742 км.), Марс (6.779 км.). GJ 367 b (приблизно 9000 км). Її розмір знаходиться приблизно між Марсом та Венерою. Фото: NASA

Екзопланета із залізним ядром як «друга Земля»? Один момент унеможливлює це

Навіть якщо маса менша за масу Землі, GJ 367 b більш щільна, ніж наша планета. Це, у свою чергу, дає нам зрозуміти, що вона має залізне ядро. Така властивість дуже схожа на властивість найближчої планети Сонячної системи – Меркурія, що відрізняється від сонячних планет земного типу своїм величезним ядром, що складається із заліза та нікелю.

Екзопланета допомагає нам у дослідженнях з пошуку другої Землі. Але один важливий момент показує, що GJ 367 b безумовно не є «другою Землею». Оскільки вона обертається дуже близько до своєї батьківської зірки, червоного карлика GJ 367. Він приблизно на половину менше нашого Сонця, а температура на його поверхні, ймовірно, досягне 1500 градусів за Цельсієм.

Радіація, що діє на екзопланеті, «мінімум у 500 разів більша», ніж на Землі, через її близькість, а висока температура викликає плавлення всіх гірських порід та металів.