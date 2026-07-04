Китай почав використовувати роботів-гуманоїдів на своєму кордоні

Китай почав використовувати гуманоїдних роботів Walker S2 на одному з найбільш завантажених прикордонних переходів із В’єтнамом. Йдеться про пункт Fangchenggang у регіоні Гуансі, який об’єднує порти Dongzhong і Dongxing та щодня обслуговує великий потік пасажирів, автобусів і вантажівок.

Проєкт оцінюють приблизно у 40 млн доларів. Його розглядають як один із найважливіших тестів комерційних гуманоїдних роботів у реальному середовищі, а не в лабораторії чи на заводі.

Що роблять роботи на кордоні

Walker S2 використовують у пасажирських терміналах і вантажних зонах. У залах для мандрівників роботи стежать за скупченням людей, допомагають формувати черги, підказують напрямок руху та відповідають на типові запитання щодо митних процедур.

Завдяки вбудованому штучному інтелекту роботи можуть надавати інструкції в реальному часі кількома мовами, направляти людей до потрібних зон оформлення та патрулювати коридори термінала. Їхнє завдання — зменшити затори й допомогти персоналу швидше реагувати на перевантаження.

Окремі роботи працюють у вантажному секторі. Там вони перевіряють контейнери за допомогою оптичних сканерів: зчитують штрихкоди, серійні номери та електронні транспортні документи. Після цього дані звіряються з митними базами й передаються співробітникам у командні центри для подальшої перевірки.

Чим особливий Walker S2

Walker S2 — це промисловий гуманоїдний робот від UBTech Robotics. Його зріст становить 1,76 м, він має 52 ступені свободи та руки, здатні підіймати до 15 кг на кожну. Така конструкція дозволяє роботу не лише рухатися, а й виконувати точні маніпуляції.

Однією з важливих особливостей моделі є система подвійних батарей із самостійною заміною. Вона має забезпечити майже безперервну роботу без тривалих пауз на заряджання.

За автономну навігацію відповідає система BrainNet 2.0, стереоскопічний зір і механізми динамічного балансування. Завдяки цьому робот може орієнтуватися у складному просторі з людьми, транспортом, пилом, вологістю і змінною погодою.

Чому цей тест важливий

Китайські прикордонні переходи, порти та транспортні вузли мають велике навантаження, тому влада шукає способи автоматизувати рутинні процеси. Якщо тест Walker S2 буде успішним, подібних роботів можуть почати використовувати в аеропортах, на залізничних станціях, у морських портах та інших інфраструктурних об’єктах.

Водночас повної заміни людей поки не йдеться. Роботи можуть допомагати з навігацією, чергами, базовими консультаціями та попередньою перевіркою вантажів. Але складні рішення щодо безпеки, контролю документів і правоохоронних дій усе одно залишаються за людьми.

Головне питання тепер — чи зможуть гуманоїдні роботи стабільно працювати в такому середовищі протягом тривалого часу. Якщо експеримент виявиться успішним, Китай може стати одним із перших прикладів масового використання гуманоїдних роботів у прикордонній та транспортній інфраструктурі.