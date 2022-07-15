На сонці помітили величезну пляму: спалах від неї може долетіти до Землі

Гігантська пляма діаметром майже 10 тис. км, названа вченими AR3055, з’явився на Сонці. Небезпечна структура здатна виробляти сонячні спалахи, які на Землі можуть призвести до тривалих відключень електроенергії та, в гіршому випадку, викликати шкідливе випромінювання.





Завдяки постійним спостереженням за Сонцем вчені час від часу роблять дуже цікаві відкриття про цю гігантську зірку. Часто на його поверхні можна побачити плями. Крім забарвлення, вони мають набагато нижчу температуру через надзвичайно сильне магнітне поле. Наслідком цього явища є те, що тепло сонця затримується всередині нього, і це може спричинити небезпечні сонячні спалахи.

AR3055 загрожуватиме Землі?

Ці спалахи є викидами плазми із зовнішнього шару Сонця, відомого як корона. Коли їхня ударна хвиля, відома як корональний викид, нарешті досягає нашої атмосфери (що займає приблизно вісім хвилин), вона викликає геомагнітні бурі, які можуть по-різному впливати на супутники, GPS та електромережі. Крім того, вони також можуть впливати на природні процеси, такі як міграція тварин. Шкала сонячних спалахів розділена на п’ять ступенів, позначених літерами A, B, C, M і X, де A – найменш небезпечний, а X – найбільш небезпечний для людини.

Сонячна пляма AR3055 також спричинить проблеми на Землі, вважають експерти. Потенційне загострення нещодавно виявленої чорної родимки було класифіковано як «Клас М». Оцінені таким чином спалахи невеликі за розміром, але можуть, наприклад, призвести до перебоїв в енергопостачанні на нашій планеті або поставити під загрозу роботу супутників.

Спалахи на Сонці зазвичай не дуже серйозні

Хоча сонячні спалахи можуть випромінювати значні рівні радіації , вони не вважаються небезпечними для життя людини. Один із найсерйозніших випадків цього явища в 1989 році спричинив 9-годинне відключення світла в Квебеку, Канада.