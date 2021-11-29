Наприкінці року поряд із Землею пролетить небезпечний астероїд

Космос продовжує викликати тривогу у вчених. Небезпека походить передусім від астероїдів, що пролітають у небезпечній близькості від нашої планети. Є думка, що турбуватися нема про що, але історія вказує, що ця думка може бути помилковою. Варто згадати про падіння Тунгуського метеорита, щоб зрозуміти, що побоювання мають підстави. А буквально нещодавно від НАСА надійшла інформація про проходження поряд із Землею астероїда, який можна порівняти за своїми розмірами з тим, що впав на початку минулого століття на території Росії.





Втім, астероїд 2018 AH, помічений НАСА нещодавно, раніше вже пролітав поблизу нашої планети. Це було у 2018 році. Але на той час устаткуванню агентства не вдалося виявити його присутність у навколоземному просторі через його значну затіненість.

За оцінкою експертів, небесне тіло має 84-190 метрів у поперечнику. Його падіння на Землю обернеться масштабною катастрофою, а потужність вибуху може досягти 12 мегатонн. Це змушує ставитися до астероїда як до серйозної небезпеки.

Американські астрономи побудували систему класифікації астероїдів. Об’єкт 2018 року AH віднесений до категорії «Аполлон», що відповідає максимальному рівню небезпеки. Орбіти таких об’єктів мають точки перетину з орбітою Землі. У той же час розрахунки, зроблені експертами НАСА, не дозволяють дати ствердну відповідь щодо можливого зіткнення цього об’єкта з нашою планетою. Астрономи впевнені, що це дуже малоймовірно.

Габаритні астероїди вже не раз пролітали в навколоземному просторі. Наприклад, такий факт був зафіксований у 1971 році, коли поряд із Землею було зафіксовано присутність об’єкта 2002 JE9.

Вчені очікують на наступний великий астероїд не раніше 2028 року. У цей час небезпека виходитиме від 2001 WN5, що має діаметр близько 1000 метрів. Вчені мають намір відстежувати траєкторії руху великих космічних об’єктів поблизу Землі.