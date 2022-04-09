У Європі розповіли про заміну Росії у місії ExoMars

Європейське космічне агентство (ЄКА) продовжує переговори з НАСА щодо виключення Росії з участі в марсіанській місії ExoMars, повідомляє SpaceNews.





“Це було непросте рішення”, – сказав гендиректор ЄКА Йозеф Ашбахер, коментуючи рішення про припинення участі агентства у спільній з “Роскосмосом” місії ExoMars.

Видання пише, що в даний час ЄКА і НАСА розглядають кілька варіантів заміни російського вкладу в ExoMars, що полягає у наданні ракети, посадкового модуля та деяких компонентів, зокрема радіоізотопних джерел енергії. “До липня я очікую отримати рішення від моїх держав-членів”, – сказав Ашбахер.

Видання зазначає, що винятком є ​​програма Міжнародної космічної станції (МКС), у якій велику роль відіграють США та Росія.

У березні ЄКА відмовилося від співпраці з «Роскосмосом» щодо спільної марсіанської місії ExoMars.

Запуск другого етапу марсіанської місії ЄКА та Роскосмосу намічався на вересень 2022 року. Росія для ExoMars-2022 надавала ракету-носій “Протон-М”, десантний модуль з посадковою платформою Kazachok та наукові інструменти ровера Rosalind Franklin.

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