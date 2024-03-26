Вчені знайшли моторошну істоту на глибині 700 метрів
Відкрито глибоководного мешканця з лякаючим зовнішнім виглядом, який раніше не зустрічався. Йдеться про акулу-привида із загону химероподібні. Опис чудовиська опубліковано в науковому журналі Raffles Bulletin of Zoology.
Акула-привид плаває в Андаманському морі біля узбережжя Таїланду. Живий екземпляр помітили під час зйомки на глибині 772-775 метрів.
Спочатку вчені віднесли знахідку до довгохребтових химер Chimaera aff. macrospina. Детальніший огляд і зіставлення характеристик показали, що перед дослідниками особина нового, ще не вивченого і не описаного виду. Його назвали Chimaera supapae на честь іхтіолога Супап Монколпрасіт, яка все життя присвятила вивченню глибоководних риб.
Виявлений екземпляр акули-примари має масивну голову, подовжене тіло, що звужується до хвостової частини, і перисті плавники. Очі підводного монстра переливаються, коли на них потрапляє світло камери.
Вивчивши спійману особину, вчені дійшли висновку, що це статевонезрілий самець. Загальна довжина його тіла становить 50,8 сантиметра.
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