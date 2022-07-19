Космічний телескоп Джеймса Вебба має менший SSD, ніж у більшості українців в ПК

Космічний телескоп Джеймса Вебба є найпотужнішою обсерваторією такого роду в історії людства. Проте виявляється, що в деякому роді ваш комп’ютер міг би бути кращим. Це стосується ємності SSD, встановленого в телескопі. Його розмір, ймовірно, менший, ніж носій з вашого ПК.





Космічний телескоп Джеймса Вебба вже почав наукову роботу, і перші результати справді вражають . Однак обсерваторія має кудись зберігати зроблені фотографії, і це робиться на спеціальному SSD-накопичувачі , який вмонтований у пристрій. Яку ємність він пропонує?

SSD від космічного телескопа Джеймса Вебба має ємність лише 68 ГБ . Тож, мабуть, менший за більшість ваших комп’ютерів. Небагато, але в новому телескопі передача даних на Землю значно швидша порівняно з Хабблом. Тому, ймовірно, не потрібно було монтувати більший носій. Передача даних від JWST до Землі відбувається зі швидкістю 28 Мбіт/с через з’єднання діапазону Ka 25,9 ГГц із Deep Space Network . Таким чином, він здатний передати всі файли протягом 4,5 годин. Це робиться за 4-годинні вікна контакту, кожне з яких дозволяє передавати до 28,6 ГБ даних.