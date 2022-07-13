Красу космосу можна побачити на нових знімках “Джеймса Вебба”

Приголомшливі зображення, зроблені найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом у світі, доводять, що механізми «Джеймса Вебба» працюють на повну потужність. Він готовий розпочати свою місію з розкриття таємниць Всесвіту, йдеться на сайті NASA.

Нагадаємо, “Джеймс Вебб” – це орбітальна інфрачервона обсерваторія. Розробку називають найбільшим космічним телескопом із найбільшим дзеркалом (загальний діаметр сегментованого дзеркала становить 6,5 метра) з колись запущених людством.

Умільці Reddit створили аматорський сайт, на якому наочно представлено, як відрізняються знімки “Джеймса Вебба” та космічного “ ветерана” – телескопа “Хаббл”. Кольори, деталі, чіткість, якість — не так вже й важко здогадатися, хто кого обходить за всіма цими критеріями. Подивитися на порівняння можете за цим посиланням , але краще відкривати його з телефону (з комп’ютера порівняння слайдер працює не дуже добре).