Наука

Красу космосу можна побачити на нових знімках “Джеймса Вебба”

Опубліковано перші наукові фото новітнього космічного телескопа.

13.07.2022
1 хвилина на прочитання

Приголомшливі зображення, зроблені найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом у світі, доводять, що механізми «Джеймса Вебба» працюють на повну потужність. Він готовий розпочати свою місію з розкриття таємниць Всесвіту, йдеться  на сайті NASA.

Нагадаємо, “Джеймс Вебб” – це орбітальна інфрачервона обсерваторія. Розробку називають найбільшим космічним телескопом із найбільшим дзеркалом (загальний діаметр сегментованого дзеркала становить 6,5 метра) з колись запущених людством.

Новий телескоп, запущений у космос 25 грудня 2021 року, оснащений безліччю наукових інструментів, серед них:

  • Камера ближнього інфрачервоного діапазону (англ. Near-Infrared Camera);
  • Прилад для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (Mid-Infrared Instrument, MIRI);
  • Спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону (англ. Near-Infrared Spectrograph, NIRSpec);
  • Датчик точного наведення (англ. Fine Guidance Sensor, FGS), а також пристрій формування зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні та безщілинний спектрограф (Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph, NIRISS).

Умільці Reddit створили аматорський сайт, на якому наочно представлено, як відрізняються знімки “Джеймса Вебба” та космічного  ветерана”  – телескопа  “Хаббл”. Кольори, деталі, чіткість, якість — не так вже й важко здогадатися, хто кого обходить за всіма цими критеріями. Подивитися на порівняння можете за цим посиланням , але краще відкривати його з телефону (з комп’ютера порівняння слайдер працює не дуже добре).

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13.07.2022
1 хвилина на прочитання
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