Красу космосу можна побачити на нових знімках “Джеймса Вебба”
Опубліковано перші наукові фото новітнього космічного телескопа.
Приголомшливі зображення, зроблені найбільшим і найпотужнішим космічним телескопом у світі, доводять, що механізми «Джеймса Вебба» працюють на повну потужність. Він готовий розпочати свою місію з розкриття таємниць Всесвіту, йдеться на сайті NASA.
Новий телескоп, запущений у космос 25 грудня 2021 року, оснащений безліччю наукових інструментів, серед них:
- Камера ближнього інфрачервоного діапазону (англ. Near-Infrared Camera);
- Прилад для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (Mid-Infrared Instrument, MIRI);
- Спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону (англ. Near-Infrared Spectrograph, NIRSpec);
- Датчик точного наведення (англ. Fine Guidance Sensor, FGS), а також пристрій формування зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні та безщілинний спектрограф (Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph, NIRISS).
Умільці Reddit створили аматорський сайт, на якому наочно представлено, як відрізняються знімки “Джеймса Вебба” та космічного “ ветерана” – телескопа “Хаббл”. Кольори, деталі, чіткість, якість — не так вже й важко здогадатися, хто кого обходить за всіма цими критеріями. Подивитися на порівняння можете за цим посиланням , але краще відкривати його з телефону (з комп’ютера порівняння слайдер працює не дуже добре).
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