Коронавірус викликає аномалії в мозку – вчені
Вчені розповіли, що коронавірус може викликати аномалії в мозку, через які людина втрачає почуття смаку і нюх, викликають проблеми з серцем і іншими внутрішніми органами.
Про це пише медичний журнал sciencedirect.
Так, експерти вивчили велику кількість електроенцефалограм, які реєструють електричну активність в різних областях мозку. Всього було проаналізовано дані 420 пацієнтів. Як виявилося, 30 відсотків з них пережили напад, який був схожий на припадок. Крім того, у деяких пацієнтів спостерігалися проблеми з мовним апаратом.
Після сканування ЕЕГ виявилося, що в їхньому мозку є маса аномалій, серед яких епілептичні сплески активності та інші.
У випадку з коронавірусом, передбачається, що причиною цього може бути два моменти:
- посилена імунну відповідь організму на хворобу
- Зниження припливу крові до мозку, так як серце і легені ослаблені.
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