Науковці припустили, коли насправді у Всесвіті зародилося життя

Наше Сонце не є звичайною зіркою. Більшість зірок живе в сотні разів довше, ніж Сонце. А також, більшість зірок утворилися за мільярд років до Сонця, виходячи з того, що було помічено.





Чому ми народилися у другій половині космічної історії навколо відносно великої зірки, такої як Сонце? Статистично кажучи, ймовірність того, що ми опинимося біля зірок більш ранніх або з меншою масою, була вищою.

Принцип Коперника заявляє, що ми не є привілейованим спостерігачем нашого Всесвіту. Він походить від відкриття, зробленого півтисячі років тому Миколою Коперником. Ми не знаходимося у фізичному центрі Всесвіту. Якщо цей Принцип посередності застосуємо до всіх ситуацій нашого Всесвіту, то має бути фізична причина, чому наша конкретна форма інтелектуального життя не виникла навколо ранніх зірок і карликів.

По-перше, в матеріалах, які були зібрані для створення ранніх зірок, були відсутні важливі важкі елементи, які ми знаємо, – важкі елементи, з яких складаються скелясті планети, такі як Земля, а також кисень і вуглець, необхідні для основи води. № 2, карликова тьмяна зона за такої близькості такі планети, як Земля, будуть позбавлені атмосфери. Зірковий вітер або поверхні, стерилізовані ультрафіолетовими спалахами від цих карликів.

Однак, величезна кількість сонцеподібних зірок з подібним змістом важких елементів, напевно, утворилися задовго до Сонця, тому що ми бачимо продукти цих смертей у такий спосіб: Білий карлик. Через це важко уявити, що ми були першою розвиненою цивілізацією, що з’явилася на космічній арені. Чи можна знайти свідчення ранніх учасників історії про життя у космосі?

Один з підходів полягає в пошуку ознак життя навколо наших старих зірок галактики. Пошук може бути орієнтований на біосигнатури, кисень і метан в атмосфері і т.д. Планети навколо них, а також технічні сигнатури, подібні як бездротова, а також лазерна передача, промислове забруднення. окрім того міські вогні…

Другий спосіб полягає в пошуку ранніх технічних цивілізацій, що генерували сильні світлові маяки або трансформували своє оточення різними способами. Виявлені за межами відстані Всесвіту. Для того, щоб відбитки пальців були помітні у великому Всесвіті, поки важко зібрати хоча б малу їх частину, тому нам потрібно досягти великого розвитку в технологічних можливостей. Сонячна енергія була перехоплена Землею.

Третій і найпростіший спосіб – пошук у межах Галактики технологічних пакетів, які були вислані в міжзоряне місце розвиненою цивілізацією мільярди років тому. Ви можете знайти уламки таких об’єктів на поверхні Марса.

Загалом, нам необхідно вивчити раннє космічне життя всіма можливими способами, щоб зрозуміти, хто існував до нас і чого ми можемо в них навчитися.

Давньогрецька культура епохи Гомера, відомого автора Іліади описує, яке важливе значення має гостинність нових гостей. Грецький бог Зевс його також називали Зевс Ксеніос – (грец., Від xenos іноземець) мав прізвисько – Охоронець гостя та гостинності.

Ритуальна дружба з гостями у стародавніх греків була прибутковою, оскільки дозволяла отримати доступ до нової інформації від гостей, які прибувають до їхнього порога з віддалених територій. Зараз цей мотив може здатися для вас застарілим, оскільки інформація легко поширюється в усьому світі завдяки Інтернету, світовій торгівлі та авіаційним перельотам. Однак, принаймні для нас, потік інформації про життя через міжзоряний простір зараз відсутній. У цьому контексті ми повинні піти за давніми греками і віддати перевагу гостинності з передовим ухилом.

Міжзоряна гостинність має на увазі, що гостей необхідно вітати. Навіть якщо гість прибуває у вигляді старого обладнання зі штучним, але не природним інтелектом, він несе попередню інформацію.

Наша технологічна цивілізація може отримати величезну користь із знань, які можна отримати в результаті таких зустрічей. Зрештою, ми поділяємо з цими відвідувачами одне й те саме космічне сусідство.

За минулі 10 млрд. років околиці нашої галактики, можливо, багато разів відвідували “залітні” гості. Щоб визначити їх, потрібно стежити за небом і шукати незнайомі об’єкти поблизу рідної планети.

Саме в цьому полягає сенс нещодавно оголошеного проекту “Галілео”.

Мета проекту – знайти природу аномальних міжзоряних об’єктів поблизу Землі.

Якщо ми знайдемо старих гостей, то вони можуть дати нам новий погляд на історію життя в нашому космічному сусідстві. При цьому вони матимуть глибокі наслідки для нашого життя.

Міжзоряна привітність здатна стати ключем до процвітання нашої культури, як це призвело до розумового багатства давньогрецької філософії та літератури.