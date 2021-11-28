Чому не варто викидати старий смартфон: як дати йому друге життя

Технології розвиваються настільки бурхливо, що через кілька років смартфон працюватиме повільніше, ніж на момент покупки. Як правило, зниження швидкості роботи пристрою змушує нас купувати раз на кілька років новий смартфон. А куди подіти старий? Віддати родичу чи продати за копійки — начебто більше варіантів немає. Але це помилка.





Так, морально застарілий смартфон завдасть дискомфорту в повсякденному використанні, але він спокійно може пригодитися для якогось одного завдання, яке він вільно витягне.

Інформація нижче буде актуальна для смартфонів з Android не нижче 8 версії, тому що якщо версія нижче, то, можливо, додатки підібрати буде складно.

Вебкамера та мікрофон

За допомогою спеціальних програм можна перетворити смартфон на вебкамеру на комп’ютері, а також на зовнішній мікрофон. Якість звуку та відео може бути набагато кращою, ніж у комп’ютерної периферії, а підключається смартфон без дроту, що робить його використання ще цікавішим.

Автомобільний навігатор

Навіщо купувати дорогий GPS навігатор, коли на нього можна перетворити звичайний смартфон? Та й функціоналу буде більше – раптом захочеться під час зупинки подивитися кіно чи Youtube. Якщо смартфон потужний, то можна підібрати програму, яка ще й перетворить смартфон на відеореєстратор — на екрані карта, а задня камера смартфона дивиться на дорогу. Два в одному!

У ролі Wi-Fi роутера для інтернету

Наприклад, на дачі. Не треба купувати окремий роутер. Якщо є добрий сигнал, можна підібрати тариф та роздавати інтернет на всі пристрої – смартфони, планшети, ноутбуки. Для локальної мережі, на жаль, старий смартфон не підійде.

Диктофон та IP камера

Встановивши відповідні програми, можна налаштувати смартфон так, щоб він починав записувати що відбувається в приміщенні від гучного звуку. Також за допомогою додатків можна перетворити смартфон на IP камеру — і через інтернет дивитися, що зараз відбувається у вашому будинку. Є різні програми, за допомогою яких смартфон можна перетворити на відеоняню і заощадити на цьому пристойну суму.

У ролі сервера

Так-так. Для різних цілей — якщо в смартфоні багато пам’яті, то можна записати на нього відео-аудіотеку і підключаючись до нього за вибраним протоколом забирати потрібні файли. Але щоб усю цю справу налаштувати, потрібно буде добре «потанцювати з бубном».

У нас був досвід, коли ми писали відео з IP камери на смартфон через мережу Wi-Fi, так як інтернету не було в приміщенні.

Радіо або телевізор

Якщо є стабільний зв’язок і доступний інтернет, то старий смартфон легко перетворити на цифрове радіо або телевізор. Звичайно, весь контент буде доставлятися за допомогою мережі інтернет. Зручно тим, хто працює на такій роботі, де треба згаяти час, а нічого з розваг немає. Або ж просто встановити такий гаджет на літній кухні на дачі.

Зчитувач NFC тегів

Якщо смартфон підтримує NFC, його можна використовувати в ролі сканера міток. Але таке використання швидше підійде для підприємств — наприклад, зчитувати мітки з товарів під час переміщення зі складу на склад.

Особисто ми брали участь у розробці такої системи – замовнику дешевше було купити недорогі смартфони з NFC своїм співробітникам, ніж професійні зчитувачі міток.

Також не варто забувати, що будь-який смартфон має годинник, будильник, а також різні датчики, яким також можна знайти застосування – все залежить від вашої фантазії.

Ми спеціально не стали писати якими додатками зробити те чи інше на старому пристрої — всі смартфони різні і часом одна програма працює добре, а інша погано. Тому рекомендуємо вводити в Play Market ключове слово, читати відгуки до додатків і перетворювати старий смартфон на те, що хочете.