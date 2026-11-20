На платформі Київстар ТБ відбулася прем’єра нового українського Original-серіалу «Страшна сила». Проєкт складається із 16 епізодів, причому всі серії вже доступні для перегляду.

У центрі сюжету — 24-річна Інга Будрейко у виконанні Катерини Файн. Вона має юридичну освіту, амбіції та бажання побудувати успішну кар’єру, однак постійно стикається з упередженим ставленням через свою зовнішність.

Навіть хороші професійні знання не допомагають їй пройти співбесіди. Після чергових невдач Інга вирішує провести радикальний експеримент і повністю змінити свій образ.

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Після перевтілення ситуація різко змінюється: перед героїнею відкриваються нові кар’єрні можливості, з’являються знайомства та романтичні стосунки. Водночас серіал ставить питання, наскільки далеко людина готова зайти заради успіху та чи справді зовнішні зміни здатні вирішити внутрішні проблеми.

Хто зіграв у «Страшній силі»

Крім Катерини Файн, у серіалі знялися Олександр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любов Тищенко, Костянтин Данилюк та Артем Пльондер. Музичною темою проєкту стала композиція «Чи не так?» української виконавиці Domiy.

«Страшна сила» стала ще одним проєктом у лінійці Originals Київстар ТБ. Раніше платформа вже випустила «Тиху Наву», «Вітю», «Другого Вітю», «Каву з кардамоном. Сила Землі», «Відважну дівчину» та «Мій новий берег».

Переглядати новинку можна на Smart TV, смартфонах, планшетах, приставках, Xbox або через браузер. Київстар ТБ доступний абонентам будь-яких українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для авторизації достатньо номера телефону.