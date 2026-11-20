На платформе «Киевстар ТВ» состоялась премьера нового украинского сериала Original «Страшная сила». Проект состоит из 16 эпизодов, причем все серии уже доступны для просмотра.

В центре сюжета — 24-летняя Инга Будрейко в исполнении Екатерины Файн. У неё юридическое образование, амбиции и стремление построить успешную карьеру, однако она постоянно сталкивается с предвзятым отношением из-за своей внешности.

Даже хорошие профессиональные знания не помогают ей пройти собеседования. После очередных неудач Инга решает провести радикальный эксперимент и полностью изменить свой образ.

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После перерождения ситуация резко меняется: перед героиней открываются новые карьерные возможности, появляются новые знакомства и романтические отношения. В то же время сериал ставит вопрос о том, как далеко человек готов зайти ради успеха и действительно ли внешние изменения способны решить внутренние проблемы.

Кто снялся в фильме «Страшная сила»

Помимо Екатерины Файн, в сериале снялись Александр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любовь Тищенко, Константин Данилюк и Артем Пльондер. Музыкальной темой проекта стала композиция «Чи не так?» украинской исполнительницы Domiy.

«Страшная сила» стала ещё одним проектом в линейке Originals Киевстар ТВ. Ранее платформа уже выпустила «Тихую Наву», «Витю», «Второго Витю», «Кофе с кардамоном. Сила Земли», «Отважную девушку» и «Мой новый берег».

Просматривать новинки можно на Smart TV, смартфонах, планшетах, приставках, Xbox или через браузер. «Киевстар ТВ» доступен абонентам любых украинских мобильных операторов и интернет-провайдеров — для авторизации достаточно номера телефона.