«Киевстар» вдвое снизил цену на «идеальные» номера: что это означает и как это работает

«Киевстар» продлил срок действия акции «Хороший номер — хорошая скидка» до 31 августа 2026 года. С 1 августа абоненты предоплаты и контракта могут приобрести мобильный номер категории «Идеальный» за 300 гривен — ровно половину его стандартной цены в 600 гривен.

Что такое «хороший номер»

«Хорошими» операторы называют номера с легко запоминающимися комбинациями цифр: повторения, зеркальные пары, последовательности вроде «123» или совпадения с датой рождения. Спрос на них стабилен с двух сторон: частные пользователи выбирают такие номера для удобства, а бизнес — ради узнаваемости, ведь номер, который клиент запоминает с первого раза, работает как элемент рекламы.

В «Киевстар» красивые номера разделены на категории в зависимости от «редкости» комбинации. Акционная цена распространяется только на первую премиальную категорию — «Идеальный номер»; номера более высоких уровней продаются по стандартным ценам.

Категория Стандартная цена Идеальный 600 грн (300 грн за акцию) Серебряный 800 грн Золотой 2000 грн Платиновый 3000 грн

Как подключить

Способ покупки зависит от типа подключения. Абонентам предоплаты доступны два способа: онлайн через интернет-магазин «Киевстар», где система позволяет подобрать комбинацию по собственным критериям — любимым цифрам, дате или желаемому расположению последовательности в начале, в середине или в конце номера, — либо обычный визит в физический магазин оператора. Абонентам с контрактом онлайн-вариант недоступен: им для подключения «Идеального номера» необходимо лично обратиться в любой магазин «Киевстар».

Единовременная оплата — это не ежемесячная доплата к тарифу, а фиксированный платеж за закрепление выбранной комбинации. В стоимость для новых подключений также входит первый пакет тарифа с предоплатой.

На что следует обратить внимание

Несколько практических нюансов, о которых стоит знать перед покупкой. Во-первых, скидка действует в течение ограниченного времени — до 31 августа 2026 года, и это уже продление акции, поэтому рассчитывать на очередное продление не стоит. Во-вторых, акционная цена распространяется только на категорию «Идеальный»: если ваш выбор пал на комбинацию «золотого» или «платинового» уровня, придется заплатить полную стоимость.

В-третьих, стандартные правила подписки никто не отменял: чтобы номер оставался активным, счет нужно периодически пополнять — при длительной неактивности номер сначала приостанавливается, а впоследствии может вернуться в продажу. Поэтому «хороший номер про запас», если его не использовать, со временем можно потерять вместе с уплаченными за него деньгами.

Для тех, кто давно присматривался к этой запоминающейся комбинации, месяц действия скидки — отличный повод: 300 гривен за постоянный номер — это меньше, чем месячная абонентская плата по большинству актуальных тарифов оператора.

Напомним, ранее мы писали, что с 5 августа «Киевстар» закрывает три тарифных плана предоплаты и автоматически переводит абонентов на аналогичные тарифы — а пользователи тарифного плана «Твой Максимум» после перехода получат больше минут и SMS по той же цене.