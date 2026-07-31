«Киевстар» вдвое снизил цену на «идеальные» номера: что это означает и как это работает

«Киевстар» продлил срок действия акции «Хороший номер — хорошая скидка» до 31 августа 2026 года. С 1 августа абоненты предоплаты и контракта могут приобрести мобильный номер категории «Идеальный» за 300 гривен — ровно половину его стандартной цены в 600 гривен.
Что такое «хороший номер»
«Хорошими» операторы называют номера с легко запоминающимися комбинациями цифр: повторения, зеркальные пары, последовательности вроде «123» или совпадения с датой рождения. Спрос на них стабилен с двух сторон: частные пользователи выбирают такие номера для удобства, а бизнес — ради узнаваемости, ведь номер, который клиент запоминает с первого раза, работает как элемент рекламы.
В «Киевстар» красивые номера разделены на категории в зависимости от «редкости» комбинации. Акционная цена распространяется только на первую премиальную категорию — «Идеальный номер»; номера более высоких уровней продаются по стандартным ценам.
|Категория
|Стандартная цена
|Идеальный
|600 грн (300 грн за акцию)
|Серебряный
|800 грн
|Золотой
|2000 грн
|Платиновый
|3000 грн
Как подключить
Способ покупки зависит от типа подключения. Абонентам предоплаты доступны два способа: онлайн через интернет-магазин «Киевстар», где система позволяет подобрать комбинацию по собственным критериям — любимым цифрам, дате или желаемому расположению последовательности в начале, в середине или в конце номера, — либо обычный визит в физический магазин оператора. Абонентам с контрактом онлайн-вариант недоступен: им для подключения «Идеального номера» необходимо лично обратиться в любой магазин «Киевстар».
Единовременная оплата — это не ежемесячная доплата к тарифу, а фиксированный платеж за закрепление выбранной комбинации. В стоимость для новых подключений также входит первый пакет тарифа с предоплатой.
На что следует обратить внимание
Несколько практических нюансов, о которых стоит знать перед покупкой. Во-первых, скидка действует в течение ограниченного времени — до 31 августа 2026 года, и это уже продление акции, поэтому рассчитывать на очередное продление не стоит. Во-вторых, акционная цена распространяется только на категорию «Идеальный»: если ваш выбор пал на комбинацию «золотого» или «платинового» уровня, придется заплатить полную стоимость.
В-третьих, стандартные правила подписки никто не отменял: чтобы номер оставался активным, счет нужно периодически пополнять — при длительной неактивности номер сначала приостанавливается, а впоследствии может вернуться в продажу. Поэтому «хороший номер про запас», если его не использовать, со временем можно потерять вместе с уплаченными за него деньгами.
Для тех, кто давно присматривался к этой запоминающейся комбинации, месяц действия скидки — отличный повод: 300 гривен за постоянный номер — это меньше, чем месячная абонентская плата по большинству актуальных тарифов оператора.
Напомним, ранее мы писали, что с 5 августа «Киевстар» закрывает три тарифных плана предоплаты и автоматически переводит абонентов на аналогичные тарифы — а пользователи тарифного плана «Твой Максимум» после перехода получат больше минут и SMS по той же цене.