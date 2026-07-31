Київстар удвічі знизив ціну на “ідеальні” номери : що це означає і як працює

Київстар продовжив термін дії акції «Гарний номер — гарна знижка» до 31 серпня 2026 року. З 1 серпня абоненти передплати й контракту можуть придбати мобільний номер категорії «Ідеальний» за 300 гривень — рівно половину його стандартної ціни у 600 гривень.

Що таке «гарний номер»

«Гарними» оператори називають номери з комбінаціями цифр, які легко запам’ятати: повтори, дзеркальні пари, послідовності на кшталт «123» чи збіг із датою народження. Попит на них стабільний із двох боків: приватні користувачі обирають такі номери для зручності, а бізнес — заради впізнаваності, адже номер, який клієнт запам’ятовує з першого разу, працює як елемент реклами.

У Київстар красиві номери поділені на категорії залежно від «рідкісності» комбінації. Акційна ціна стосується лише початкової преміальної категорії — «Ідеальний номер»; старші рівні продаються за стандартним прайсом.

Категорія Стандартна ціна Ідеальний 600 грн (300 грн за акцією) Срібний 800 грн Золотий 2000 грн Платиновий 3000 грн

Як підключити

Спосіб покупки залежить від типу підключення. Абонентам передплати доступні два шляхи: онлайн через інтернет-магазин Київстар, де система дозволяє підібрати комбінацію за власними критеріями — улюбленими цифрами, датою чи бажаним розташуванням послідовності на початку, в середині або наприкінці номера, — або звичайний візит до фізичного магазину оператора. Абонентам контракту онлайн-варіант недоступний: їм для підключення Ідеального номера потрібно звернутися до будь-якого магазину Київстар особисто.

Оплата одноразова — це не щомісячна доплата до тарифу, а фіксований платіж за закріплення обраної комбінації. У вартість для нових підключень також входить перший пакет тарифу передплати.

На що звернути увагу

Кілька практичних нюансів, про які варто знати перед покупкою. По-перше, знижка діє обмежений час — до 31 серпня 2026 року, і це вже продовження акції, тож розраховувати на чергову пролонгацію не варто. По-друге, акційна ціна поширюється лише на категорію «Ідеальний»: якщо око впало на комбінацію із «золотого» чи «платинового» рівня, заплатити доведеться повну вартість.

По-третє, стандартні правила передплати ніхто не скасовував: щоб номер залишався активним, рахунок потрібно періодично поповнювати — за тривалої неактивності номер спершу призупиняється, а згодом може повернутися в продаж. Тож «гарний номер про запас» без використання з часом можна втратити разом зі сплаченими за нього грошима.

Для тих, хто давно приглядався до запам’ятовуваної комбінації, місяць дії знижки — слушна нагода: 300 гривень за постійний номер — це менше за місячну абонплату більшості актуальних тарифів оператора.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 5 серпня Київстар закриває три тарифи передплати й автоматично переводить абонентів на аналоги — а користувачі «Твій Максимум» після переходу отримають більше хвилин і SMS за ту саму ціну.