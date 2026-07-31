Київстар удвічі знизив ціну на “ідеальні” номери : що це означає і як працює

Київстар продовжив термін дії акції «Гарний номер — гарна знижка» до 31 серпня 2026 року. З 1 серпня абоненти передплати й контракту можуть придбати мобільний номер категорії «Ідеальний» за 300 гривень — рівно половину його стандартної ціни у 600 гривень.
Що таке «гарний номер»
«Гарними» оператори називають номери з комбінаціями цифр, які легко запам’ятати: повтори, дзеркальні пари, послідовності на кшталт «123» чи збіг із датою народження. Попит на них стабільний із двох боків: приватні користувачі обирають такі номери для зручності, а бізнес — заради впізнаваності, адже номер, який клієнт запам’ятовує з першого разу, працює як елемент реклами.
У Київстар красиві номери поділені на категорії залежно від «рідкісності» комбінації. Акційна ціна стосується лише початкової преміальної категорії — «Ідеальний номер»; старші рівні продаються за стандартним прайсом.
|Категорія
|Стандартна ціна
|Ідеальний
|600 грн (300 грн за акцією)
|Срібний
|800 грн
|Золотий
|2000 грн
|Платиновий
|3000 грн
Як підключити
Спосіб покупки залежить від типу підключення. Абонентам передплати доступні два шляхи: онлайн через інтернет-магазин Київстар, де система дозволяє підібрати комбінацію за власними критеріями — улюбленими цифрами, датою чи бажаним розташуванням послідовності на початку, в середині або наприкінці номера, — або звичайний візит до фізичного магазину оператора. Абонентам контракту онлайн-варіант недоступний: їм для підключення Ідеального номера потрібно звернутися до будь-якого магазину Київстар особисто.
Оплата одноразова — це не щомісячна доплата до тарифу, а фіксований платіж за закріплення обраної комбінації. У вартість для нових підключень також входить перший пакет тарифу передплати.
На що звернути увагу
Кілька практичних нюансів, про які варто знати перед покупкою. По-перше, знижка діє обмежений час — до 31 серпня 2026 року, і це вже продовження акції, тож розраховувати на чергову пролонгацію не варто. По-друге, акційна ціна поширюється лише на категорію «Ідеальний»: якщо око впало на комбінацію із «золотого» чи «платинового» рівня, заплатити доведеться повну вартість.
По-третє, стандартні правила передплати ніхто не скасовував: щоб номер залишався активним, рахунок потрібно періодично поповнювати — за тривалої неактивності номер спершу призупиняється, а згодом може повернутися в продаж. Тож «гарний номер про запас» без використання з часом можна втратити разом зі сплаченими за нього грошима.
Для тих, хто давно приглядався до запам’ятовуваної комбінації, місяць дії знижки — слушна нагода: 300 гривень за постійний номер — це менше за місячну абонплату більшості актуальних тарифів оператора.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з 5 серпня Київстар закриває три тарифи передплати й автоматично переводить абонентів на аналоги — а користувачі «Твій Максимум» після переходу отримають більше хвилин і SMS за ту саму ціну.