“Китайська Call of Duty” показала себе в дії: новий трейлер The Defiant

Китайський мілітарі-шутер The Defiant отримав новий геймплейний трейлер — його показали на виставці ChinaJoy у Шанхаї, де гру вперше дали спробувати публіці. Західні медіа майже одностайно порівнюють проєкт із ранніми частинами Call of Duty: лінійна сюжетна кампанія, Друга світова і кінематографічні постановочні місії — формула, яку сама Activision давно закинула.

Незвичний сетинг

Головна особливість The Defiant — перспектива, якої велика ігрова індустрія ще не торкалася. Події розгортаються під час Війни опору — боротьби Китаю проти японського вторгнення 1937–1945 років, яка на Заході залишається чи не найменш висвітленим театром Другої світової. Гравцям обіцяють окуповані села, засніжені ліси, ворожі маршрути постачання й міста під охороною гарнізонів.

Розробники зі студії Hoothanes наголошують на історичній автентичності: у грі відтворено зброю епохи — гвинтівку «Ханьян» Тип 88, пістолет Mauser C96, пістолет-кулемет Bergmann MP18. За заявою авторів, гра має показати «особисту ціну війни та стійкість тих, хто захищав свою землю».

Що показали в трейлері

Судячи з демонстрації, місії будуть різноплановими: стелс-проникнення, ближній бій, снайперські епізоди, міське шпигунство й масштабні штурми. Створюється гра на Unreal Engine 5 і вийде на ПК (сторінка в Steam уже доступна) та консолях. Дати релізу поки немає, а відвідувачі ChinaJoy можуть пройти публічне демо до 3 серпня.

Параметр Значення Розробник / видавець Hoothanes / 4Divinity Сетинг Друга світова, китайсько-японська війна Рушій Unreal Engine 5 Платформи ПК (Steam), консолі Дата виходу не оголошена

Китай іде у великі ігри

The Defiant варто розглядати в ширшому контексті: після глобального тріумфу Black Myth: Wukong, яка розійшлася десятками мільйонів копій і довела, що китайський AAA-проєкт може стати світовим хітом, студії КНР одна за одною виходять із мобільного сегмента у «великі» ігри. Сюжетний шутер про власну історію — логічний наступний крок, тим паче що ніша класичної односюжетної кампанії про Другу світову фактично порожня: Call of Duty пішла в мультиплеєрні сервіси, а Battlefield — у сучасність.

Водночас у західної аудиторії можуть виникнути й питання: ігри про китайсько-японську війну неминуче торкаються політично чутливої теми, і те, наскільки делікатно The Defiant обійдеться з історичним матеріалом, стане зрозуміло лише після релізу. Перший шестихвилинний показ геймплея наприкінці минулого року зустріли стримано-позитивно — нова демонстрація на ChinaJoy виглядає впевненіше, хоча до фінальної якості продукту ще є питання.