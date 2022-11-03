God of War: Ragnarok отримав чудові відгуки критиків

Незважаючи на те, що до релізу God of War: Ragnarok залишається ще тиждень, гра вже встигла отримати оцінки журналістів на сайті-агрегаторі Metacritic. На основі 63 рецензій продовження історії бога війни Кратоса та його сина Атрея отримало 94 бали зі 100.

З позначеним вище результатом God of War: Ragnarok стала другою найоціненішою грою для PlayStation 5, поступившись лише Elden Ring, яка отримала 96 балів. Для порівняння: версія першої частини God of War (2018) для PlayStation 4 теж отримала на Metacritic 94 бали зі 100.

Здебільшого журналісти похвалили God of War: Ragnarok за сюжет, який залишається цікавим до останніх хвилин, навіть незважаючи на велику тривалість гри. Багато критиків тепло відгукнулися і про геймплей, який хоч і мало змінився з часів минулої частини, але досі грамотно балансує між одноманітністю та високою складністю.

“God of War: Ragnarok – це настільки сильне продовження, наскільки можна цього очікувати, а також гідне завершення останнього розділу в історії Кратоса”, – пише видання The Independent, яке поставило грі 100 балів.

Крім The Independent, максимально високим балом новинку Sony також наділили IGN, GamingBolt, PC Games та інші найбільші ігрові ЗМІ, які вже опублікували огляди.

Світовий реліз God of War: Ragnarok відбудеться 9 листопада виключно на PlayStation 4 та PlayStation 5.