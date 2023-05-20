Новини відеоігор

У EGS безкоштовно роздають Death Stranding, а у Steam – Metro: Last Light

20.05.2023
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Атракціон небаченої щедрості відкрився одразу у двох сервісах із продажу комп’ютерних ігор. Steam та Epic Game Store дають можливість безкоштовно забрати круті проекти категорії AAA – Metro: Last Light та Death Stranding.

Metro: Last Light пропонує Steam. З 18 по 25 травня постпосталіптичний шутер доступний разом з усіма доповненнями, включаючи The Faction Pack, The Tower Pack, The Developer Pack і The Chronicles Pack). Забрати копію гри за цим посиланням .

Epic Game Store пропонує Death Stranding – останню гру від знаменитого Хідео Кодзими з науково-фантастичним сюжетом та незвичайними механіками. Проект доступний до 15 червня. 

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20.05.2023
Менше хвилини
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