З’явився спосіб додати головні фішки MIUI 14 на будь-який старий смартфон Xiaomi

Щороку Xiaomi випускає нову версію прошивки MIUI. Зараз китайці розповсюджують вже 14-ту ітерацію фірмового інтерфейсу, але, на жаль, отримати її можуть лише смартфони, що вийшли за останні 2-3 роки.

Для власників старих Xiaomi, Redmi та Poco є неофіційний спосіб привнести на свої телефони функції з MIUI 14. З цим допомогли фахівці Xiaomui – вони випустили MIUI 14 Launcher, у який запакували всі ключові опції свіжої прошивки.

Лаунчер – це системна програма, яка визначає інтерфейс вашого смартфона. Через нього можна налаштовувати значки, створювати папки, змінювати шпалери та додавати віджети. Це той робочий стіл, на який ми потрапляємо при натисканні кнопки «Home».

Для встановлення MIUI 14 Launcher не потрібно прошивати смарфтон або отримувати рут-доступ. Він ставиться як звичайний додаток через APK-файл. Далі ви зможете:

налаштувати сітку та розмір іконок на робочому столі

вибрати спосіб керування (жести або кнопки)

змінити швидкість анімацій та ефекти переходу

змінити колір фону значки

додати супер-папку (велика вкладка з великими ярликами додатків)

сховати назви, залишивши тільки іконки додатків

спробувати нові віджети з MIUI 14

додати повноцінне меню з усіма встановленими програмами.

Налаштувань у лаунчері багато, так можна вдосталь погратись із кастомізацією смартфона. Працездатність MIUI 14 Launcher перевірялася на легендарному Redmi Note 8 Pro – функції працюють без багів та помилок.

Завантажити MIUI 14 Launcher (APK) файл

Файл для встановлення лончера доступний на сайті розробників за цим посиланням.