Ноутбуки Lenovo “помирають” після обов’язкового оновлення

Після апдейту багато власників ноутбуків побачили «синій екран смерті». При цьому виробник поки що не прокоментував ситуацію. Більш того, апдейт за номером GKCN53WW від 1 квітня 2022 року обов’язковий (з критичним ступенем важливості), він просувається через фірмове ПЗ Vantage.





В основному “синій екран смерті” після оновлення бачать власники ноутбуків Lenovo Legion 5 та Lenovo Legion 7. Крім того, ті, кому пощастило та їх ноутбук не “помер”, також скаржаться на проблеми з продуктивністю. Після апдейту BIOS багато ігор почали гальмувати. Проблема актуальна і для систем Windows 10, і для пристроїв під керуванням Windows 11.

Як вирішити проблему? Поки що сама Lenovo її не визнає. Тому варіант один – просто відмовитися від установки оновленого BIOS’а. Або, якщо апдейт встановлений, слід відкотитися до версії GKCN50WW. Якщо не вдається перервати нескінченні появи “синього екрану смерті”, щоб це здійснити, доведеться скористатися утилітою BIOS Setup Utility.