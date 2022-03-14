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PayPal заблокує електронні гаманці всіх росіян – що буде з грошима?

14.03.2022
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Керівництво американської електронної платіжної системи PayPal вирішило заблокувати гаманці всіх жителів Російської Федерації.


Абсолютно всі гаманці росіян буде заблоковано з 18 березня. Функція виведення грошей працюватиме якраз до 18 березня. PayPal радить усім жителям РФ вивести свої кошти до цієї дати. Інакше їх буде заблоковано.

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Представники платіжної системи вибачилися перед клієнтами Росії за доставлений дискомфорт. Нагадаємо, що PayPal повідомила про припинення роботи на території Росії ще 5 березня. Причина – геополітична нестабільність у регіоні.

PayPal переживає не найкращі часи. Її акції стрімко падають. Якщо на 1 січня вартість однієї акції становила близько 200 доларів, то зараз менше 100 доларів.

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14.03.2022
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