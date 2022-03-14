PayPal заблокує електронні гаманці всіх росіян – що буде з грошима?

Керівництво американської електронної платіжної системи PayPal вирішило заблокувати гаманці всіх жителів Російської Федерації.





Абсолютно всі гаманці росіян буде заблоковано з 18 березня. Функція виведення грошей працюватиме якраз до 18 березня. PayPal радить усім жителям РФ вивести свої кошти до цієї дати. Інакше їх буде заблоковано.

Представники платіжної системи вибачилися перед клієнтами Росії за доставлений дискомфорт. Нагадаємо, що PayPal повідомила про припинення роботи на території Росії ще 5 березня. Причина – геополітична нестабільність у регіоні.

PayPal переживає не найкращі часи. Її акції стрімко падають. Якщо на 1 січня вартість однієї акції становила близько 200 доларів, то зараз менше 100 доларів.

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