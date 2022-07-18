Російські блогери збідніли: втратили до 90% доходу

Після 24 лютого 2022 року російські блогери втратили до 90% свого доходу. Причини тому: і блокування великих соцмереж, і відключення монетизації на YouTube, і заборона завантажувати контент у TikTok, і відхід із країни великих західних рекламодавців.





Падіння доходів на 90% стосується тих, хто вів свій бізнес у Instagram. Приблизно такі ж втрати у ютуберів. Один із ігрових блогерів із більш ніж 100 тисячами передплатників на YouTube повідомив, що його щомісячний дохід із монетизації каналу впав із $800 до $120 на місяць. Дохід продовжують приносити тільки користувачі, які дивляться відео на каналі з інших країн або через VPN.

Експерти також розповіли, що на тлі всього цього російські блогери почали переходити на альтернативні майданчики, зокрема Telegram та VK. Крім того, вони почали підвищувати ціни на рекламу у себе. Повідомляється, що рекламні інтеграції в Telegram зросли за вартістю до 300%, залежно від блогера або каналу.