Компанія Chery офіційно представила в Китаї новий позашляховик iCar V25, який став третьою моделлю в лінійці V-серії. Автомобіль отримав гібридну силову установку зі збільшеним запасом ходу (EREV), виразний кутастий дизайн і сучасні системи допомоги водієві. Продажі стартували 19 листопада 2026 року, а початкова вартість з урахуванням тимчасової знижки становить 119 800 юанів, або приблизно $17 900.

Новинка доступна в чотирьох комплектаціях. Базова RWD Pro коштує $17 900, RWD Max — $19 400, повнопривідна AWD Max+ — $20 900, а топова AWD Ultra — $22 400. Після завершення акційного періоду ціни зростуть приблизно на $1500.

Потужність 449 к. с. та запас ходу понад 1200 км

iCar V25 оснащений гібридною системою з бензиновим турбодвигуном об’ємом 1,5 літра, який використовується для збільшення запасу ходу. Максимальна потужність силової установки досягає 335 кВт (449 к. с.), а крутний момент становить 505 Н·м. Найпотужніша версія здатна розганятися до 100 км/год приблизно за 5 секунд.

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Автомобіль отримав літій-залізо-фосфатний акумулятор місткістю 33,67 кВт·год. Запас ходу виключно на електротязі становить до 210 км за китайським циклом CLTC, а загальна автономність із використанням бензинового генератора перевищує 1200 км. Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд батареї з 30% до 80% лише за 15 хвилин.

Габарити та технології

Довжина Chery iCar V25 становить 4636 мм, ширина — 1920 мм, висота — 1855 мм, а колісна база — 2820 мм. Дорожній просвіт досягає 197 мм. Автомобіль оснащується 21-дюймовими колесами, напівприхованими дверними ручками та задніми дверима, що відчиняються вбік.

Серед особливостей — знімні декоративні панелі задніх стійок, можливість встановлення додаткових аксесуарів та зовнішній багажний відсік об’ємом 22,7 літра.

За інтелектуальні функції відповідає комплекс Super Falcon 700+ із процесором Horizon Robotics Journey 6P, продуктивність якого становить 560 TOPS. Система забезпечує роботу сучасних електронних асистентів водія.